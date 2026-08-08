Як перевірити зарядний пристрій на підробку: 7 простих способів

Зарядні пристрої для смартфонів. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Підроблений зарядний пристрій може не лише пошкодити смартфон, а й створити ризик ураження струмом або пожежі. Виявити сумнівний адаптер чи кабель можна навіть без спеціальних приладів, якщо звернути увагу на кілька деталей.

Про те, як розпізнати підроблений зарядний пристрій для смартфона, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Перевірте сумісність зарядного пристрою

Не обов'язково купувати адаптер безпосередньо у виробника смартфона, однак він має бути сумісним із конкретним пристроєм.

Зарядний пристрій із невідповідною напругою може пошкодити телефон або значно скоротити термін його служби.

Огляньте пакування та інструкцію

Однією з ознак підробки може бути відсутність фірмової упаковки та інструкції. Якщо зарядний пристрій купували онлайн, він має надходити у відповідному пакуванні з документацією.

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Варто також оцінити якість друку. Розмитий текст або пікселізовані логотипи можуть свідчити про сумнівне походження товару.

Не довіряйте лише знакам сертифікації

На упаковці зарядних пристроїв можуть бути позначки CE для Європи або FCC для США, які вказують на відповідність певним стандартам безпеки.

Водночас такі маркування можуть підробляти. Тому разом із ними варто перевіряти наявність докладної інструкції з безпеки та експлуатації.

Перевірте штирі вилки

Перед підключенням адаптера до розетки потрібно оглянути штирі вилки. Вони не повинні бути надто довгими або короткими, оскільки це може створювати проблеми з підключенням.

На справжніх зарядних пристроях поверхня штирів має бути матовою, без подряпин і зайвого блиску.

Зверніть увагу на вагу адаптера

Підроблені зарядні пристрої нерідко легші за оригінальні, оскільки всередині можуть бути відсутні важливі компоненти, зокрема запобіжник.

Оригінальні зарядки зазвичай важать від 56 до 113 грамів. Якщо адаптер здається надто легким, це може бути приводом перевірити його автентичність.

Огляньте кабель

Зношений або підроблений кабель також може становити небезпеку. Найочевиднішою ознакою несправності є оголені дроти.

Варто перевірити й довжину кабелю. Оригінальний Apple Lightning має довжину 1 м, а стандартні USB-C кабелі Samsung — близько 1,5 м.

Якщо кабель коротший або його контакти закріплені ненадійно, це може свідчити про підробку.

Не використовуйте зарядку після контакту з водою

Зарядні пристрої та кабелі не повинні контактувати з вологою. На їхню роботу може вплинути навіть накопичення конденсату або поту.

Якщо зарядний пристрій намок, його краще замінити, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.

Раніше Новини.LIVE писали, що зарядні пристрої нерідко залишають у розетках навіть після завершення заряджання техніки. Хоча сучасні адаптери розраховані на тривале використання, за певних обставин їх безпечніше від'єднувати від електромережі.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть без підключеного смартфона зарядний пристрій продовжує споживати невелику кількість електроенергії. Якщо в оселі постійно залишати в розетках кілька адаптерів, такі витрати з часом можуть позначитися на рахунках за світло.