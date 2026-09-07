Як правильно заряджати смартфон, щоб подовжити строк служби акумулятора

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Літій-іонні акумулятори поступово втрачають місткість незалежно від способу використання, але окремі звички можуть прискорювати цей процес. Найвідомішою порадою залишається правило 20-80%, однак ще сильніше на ресурс батареї може впливати перегрів.

Про те, як заряджати смартфон, щоб продовжити термін служби акумулятора та чого краще уникати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Чому радять тримати заряд у межах 20-80%

Більшість сучасних смартфонів, ноутбуків, бездротових навушників та інших портативних пристроїв використовують літій-іонні акумулятори.

Правило 20-80% передбачає, що батарею бажано не розряджати нижче приблизно 20% та не тримати постійно зарядженою до 100%.

Глибокий розряд створює додаткове навантаження на акумулятор, а тривале перебування на максимальному рівні заряду прискорює небажані хімічні процеси всередині нього.

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Сучасні iPhone та Android-смартфони вже мають функції обмеження або оптимізації заряджання. Вони можуть зупиняти заряд на рівні близько 80%, а решту поповнювати ближче до звичного часу пробудження користувача.

Перегрів шкодить батареї сильніше

Постійно стежити за кожним відсотком заряду не обов'язково. Значно більшою проблемою для акумулятора може бути висока температура. Під час заряджання батарея природно нагрівається, але сильний перегрів здатний прискорити руйнування її внутрішніх компонентів.

Тому не варто залишати пристрій у розпеченому автомобілі або запускати ресурсомісткі ігри під час заряджання.

Регулярний перегрів може суттєво скоротити строк служби батареї, а в крайніх випадках навіть призвести до загоряння.

Як зменшити нагрівання під час заряджання

Перед заряджанням можна зняти товстий чохол, якщо він заважає відведенню тепла.

Також пристрій не варто залишати під прямим сонячним промінням. За можливості заряджати його краще у прохолодному місці.

Періодичне заряджання до 100% саме по собі не знищить акумулятор. Важливіше уникати тривалого перегрівання та постійного перебування батареї на максимальному рівні заряду.

Раніше Новини.LIVE писали, що під час заряджання смартфона має значення навіть порядок підключення. Фахівці радять спочатку вставляти адаптер у розетку, а вже після цього під'єднувати кабель до телефона.

Також Новини.LIVE розповідали, що однаковий роз'єм USB-C не гарантує однакової швидкості заряджання. Якщо кабель не підтримує потрібну потужність або стандарт живлення, навіть сучасний смартфон може заряджатися повільніше.