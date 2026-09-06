Як перевірити, чи підтримує USB-C кабель швидке заряджання смартфона

USB-C-кабель. Фото: Unsplash

Однаковий роз'єм USB-C ще не означає однакову швидкість заряджання. Навіть сучасний смартфон може заряджатися повільніше, якщо кабель не підтримує потрібну потужність або стандарт живлення.

Про те, як зрозуміти, чи підтримує USB-C-кабель швидке заряджання, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Чому не кожен кабель USB-C може швидко заряджати

Кабелі USB-C — USB-C зазвичай краще підходять для швидкого заряджання, але навіть серед них трапляються моделі з обмеженою потужністю. Найпростіший орієнтир — маркування на самому кабелі або упаковці. Воно може вказувати підтримувану потужність, наприклад 60 Вт або більше.

Також варто звертати увагу на сертифікацію USB Implementers Forum. Чітке маркування та USB-IF сертифікація зменшують ризик придбати кабель, який не відповідає заявленим характеристикам.

Кабелі USB-A — USB-C нерідко не підтримують Power Delivery і можуть мати нижчу доступну потужність. У результаті смартфон продовжить заряджатися, але швидкість може бути значно нижчою за ту, яку підтримує сам пристрій.

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Окремо існують фірмові кабелі для швидкого заряджання від виробників на кшталт Oppo або OnePlus. Вони можуть передавати високу потужність, але зазвичай розраховані на роботу з сумісними смартфонами та зарядними блоками тієї самої екосистеми.

На що звернути увагу при виборі зарядного кабелю

Якщо смартфон підтримує заряджання на 60 Вт, а кабель розрахований лише на 36 Вт, саме кабель стане обмеженням. Для більшості смартфонів доречними можуть бути кабелі від 60 Вт, а для ноутбуків частіше потрібні моделі на 100 Вт і більше.

Тому перед покупкою варто перевірити максимальну потужність заряджання конкретного пристрою та підібрати кабель із відповідними характеристиками.

Максимальна швидкість заряджання визначається найслабшою ланкою в системі — смартфоном, зарядним адаптером або кабелем. Навіть потужний блок живлення не забезпечить максимальну швидкість, якщо кабель має нижчий ліміт.

Щоб швидке заряджання працювало на повну, усі три компоненти мають відповідати один одному за стандартами та підтримуваною потужністю.

Раніше Новини.LIVE писали, що зарядний пристрій продовжує споживати невелику кількість електроенергії, навіть коли смартфон до нього не підключений. Крім додаткових витрат, несправний або неякісний адаптер може становити небезпеку під час використання.

Також Новини.LIVE розповідали, що правило тримати заряд смартфона лише в межах 20-80% поступово втрачає актуальність для сучасних моделей. Нові контролери живлення самостійно керують заряджанням у критичних зонах, тоді як одним із головних чинників зношення батареї залишається перегрів.