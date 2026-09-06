Как проверить, поддерживает ли кабель USB-C быструю зарядку смартфона

USB-C-кабель. Фото: Unsplash

Одинаковый разъем USB-C еще не означает одинаковую скорость зарядки. Даже современный смартфон может заряжаться медленнее, если кабель не поддерживает необходимую мощность или стандарт питания.

О том, как понять, поддерживает ли USB-C-кабель быструю зарядку, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Почему не каждый кабель USB-C может быстро заряжать

Кабели USB-C — USB-C обычно лучше подходят для быстрой зарядки, но даже среди них встречаются модели с ограниченной мощностью. Самый простой ориентир — маркировка на самом кабеле или на упаковке. Она может указывать поддерживаемую мощность, например 60 Вт или более.

Также стоит обращать внимание на сертификацию USB Implementers Forum. Четкая маркировка и сертификация USB-IF снижают риск приобрести кабель, не соответствующий заявленным характеристикам.

Кабели USB-A — USB-C нередко не поддерживают Power Delivery и могут иметь более низкую доступную мощность. В результате смартфон будет продолжать заряжаться, но скорость может быть значительно ниже той, которую поддерживает само устройство.

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Отдельно существуют фирменные кабели для быстрой зарядки от таких производителей, как Oppo или OnePlus. Они могут передавать высокую мощность, но обычно рассчитаны на работу с совместимыми смартфонами и зарядными устройствами той же экосистемы.

На что обратить внимание при выборе зарядного кабеля

Если смартфон поддерживает зарядку на 60 Вт, а кабель рассчитан только на 36 Вт, именно кабель станет ограничивающим фактором. Для большинства смартфонов подойдут кабели от 60 Вт, а для ноутбуков чаще требуются модели на 100 Вт и более.

Поэтому перед покупкой стоит проверить максимальную мощность зарядки конкретного устройства и подобрать кабель с соответствующими характеристиками.

Максимальная скорость зарядки определяется самым слабым звеном в системе — смартфоном, зарядным адаптером или кабелем. Даже мощный блок питания не обеспечит максимальную скорость, если кабель имеет более низкий предел.

Чтобы быстрая зарядка работала на полную мощность, все три компонента должны соответствовать друг другу по стандартам и поддерживаемой мощности.

Ранее Новини.LIVE писали, что зарядное устройство продолжает потреблять небольшое количество электроэнергии, даже когда смартфон к нему не подключен. Помимо дополнительных затрат, неисправный или некачественный адаптер может представлять опасность при использовании.

Также Новини.LIVE сообщали, что правило поддерживать заряд смартфона только в пределах 20-80 % постепенно теряет актуальность для современных моделей. Новые контроллеры питания самостоятельно управляют зарядкой в критических зонах, тогда как одним из главных факторов износа батареи остается перегрев.