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Главная Техно Почему правило "20-80" зарядки смартфона больше не актуально

Почему правило "20-80" зарядки смартфона больше не актуально

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 16:32
Правило "20-80" больше не работает: как правильно заряжать смартфон в 2026 году
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Рекомендация поддерживать заряд смартфона только в пределах 20-80 % постепенно теряет актуальность для современных моделей. Новые контроллеры питания уже самостоятельно управляют зарядкой в критических диапазонах, тогда как одним из главных факторов износа аккумулятора остается перегрев.

О том, почему правило зарядки смартфона "20-80" уже не имеет прежнего значения и что сильнее влияет на аккумулятор, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Почему правило "20-80" утратило прежнее значение

Раньше одним из главных рисков для аккумулятора считали полные циклы разряда и заряда. Особое внимание уделяли последним процентам перед 100%, когда заряд набирается медленнее, а напряжение растет.

Именно поэтому пользователям советовали не опускаться ниже 20% и не заряжать смартфон более чем до 80%.

В современных устройствах значительную часть этого процесса контролируют алгоритмы. Контроллеры питания более точно регулируют подачу тока, используют внутренние буферы безопасности и снижают нагрузку на аккумулятор в критических зонах.

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Перегрев остается главным риском для аккумулятора

Полностью устранить влияние температуры современные системы не могут. Именно перегрев во время зарядки или активного использования способен быстрее сокращать ресурс аккумулятора.

Когда температура поднимается выше 40-45 °C, ускоряются реакции, разрушающие защитный слой на аноде и уменьшающие количество доступных ионов лития.

В результате емкость аккумулятора постепенно и необратимо снижается.

Ранее Новини.LIVE писали, что с годами аккумулятор смартфона постепенно теряет исходную ёмкость, поэтому устройство начинает разряжаться быстрее. На Android оценить состояние батареи можно через системные меню или с помощью специальных приложений.

Также Новини.LIVE рассказывали, что привычка постоянно заряжать смартфон до 100% или полностью разряжать его может ускорять износ аккумулятора. Чтобы дольше сохранить ресурс батареи, специалисты советуют придерживаться более благоприятного диапазона заряда.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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