Правило "20-80" більше не працює: як правильно заряджати смартфон у 2026 році

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Порада тримати заряд смартфона лише в межах 20-80% поступово втрачає актуальність для сучасних моделей. Нові контролери живлення вже самі керують заряджанням у критичних зонах, тоді як одним із головних чинників зносу акумулятора залишається перегрів.

Про те, чому правило заряджання смартфона "20-80" вже не має колишнього значення та що сильніше впливає на батарею, розповідає редакція Новини.LIVE.

Чому правило "20-80" втратило колишнє значення

Раніше одним із головних ризиків для акумулятора вважали повні цикли розряджання та заряджання. Особливу увагу приділяли останнім відсоткам перед 100%, коли заряд набирається повільніше, а напруга зростає.

Саме тому користувачам радили не опускатися нижче 20% і не заряджати смартфон більш ніж до 80%.

У сучасних пристроях значну частину цього процесу контролюють алгоритми. Контролери живлення точніше регулюють подачу струму, використовують внутрішні буфери безпеки та зменшують навантаження на батарею у критичних зонах.

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Перегрів залишається головним ризиком для батареї

Повністю усунути вплив температури сучасні системи не можуть. Саме перегрів під час заряджання або активного використання здатен швидше скорочувати ресурс акумулятора.

Коли температура підіймається вище 40-45 °C, прискорюються реакції, які руйнують захисний шар на аноді та зменшують кількість доступних іонів літію.

У результаті місткість акумулятора поступово й незворотно знижується.

Раніше Новини.LIVE писали, що з роками акумулятор смартфона поступово втрачає початкову місткість, тому пристрій починає розряджатися швидше. На Android оцінити стан батареї можна через системні меню або за допомогою спеціальних застосунків.

Також Новини.LIVE розповідали, що звичка постійно заряджати смартфон до 100% або повністю розряджати його може пришвидшувати зношення акумулятора. Щоб довше зберігати ресурс батареї, фахівці радять дотримуватися більш сприятливого діапазону заряду.