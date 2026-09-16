Чому не варто постійно закривати застосунки на Android і як це впливає на батарею

Меню активних застосунків на Android. Фото: кадр з відео/YouTube

Звичка постійно закривати всі нещодавно відкриті застосунки на Android не обов'язково допомагає економити заряд. У багатьох випадках система вже призупинила їхню роботу, а повторний запуск після примусового закриття, навпаки, потребує додаткових ресурсів.

Про те, чому не варто постійно закривати застосунки на Android, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на How-To Geek.

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Чому закриття застосунків не завжди економить заряд

Коли користувач переходить з одного застосунку до іншого, Android зазвичай не залишає всі програми активно працювати одночасно. Більшість із них система призупиняє та зберігає в оперативній пам'яті, де вони не створюють додаткового навантаження на процесор.

Завдяки цьому при поверненні до застосунку Android може швидко відновити його з пам'яті, створюючи враження, що програма весь час залишалася активною.

Винятком є програми, яким користувач дозволив постійну роботу у фоновому режимі. До них можуть належати месенджери, сервіси резервного копіювання та синхронізації, VPN і медіаплеєри. Саме такі застосунки можуть додатково навантажувати процесор і швидше витрачати заряд.

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Якщо ж вручну закрити звичайний призупинений застосунок, система звільнить зайняту ним оперативну пам'ять. Проте при наступному запуску Android доведеться завантажувати програму заново, звертатися до накопичувача та активніше використовувати процесор.

У результаті повторний запуск може споживати більше енергії, ніж просте відновлення вже призупиненого застосунку з оперативної пам'яті. Також програма може відкриватися довше або повернутися на початковий екран замість того місця, де користувач її залишив.

Замість постійного очищення списку нещодавніх програм краще перевірити, які саме застосунки реально споживають найбільше заряду. Для цього можна перейти в "Налаштування" — "Батарея" — "Використання батареї".

Для керування фоновою активністю на новіших версіях Android також можна відкрити "Налаштування" — "Батарея" — "Керування фоновими застосунками". Там доступні режими "Завжди дозволяти", "Не дозволяти" та "Розумне використання". Для більшості програм підходить останній варіант.

Окремо варто час від часу перевіряти список програм із постійно дозволеною фоновою роботою. Якщо серед них є застосунки, якими майже не користуються, їхні дозволи можна обмежити.

При цьому важливіша не кількість програм у списку нещодавно відкритих, а те, що саме вони роблять у фоні. Наприклад, звичайна галерея або застосунок для нотаток створюватимуть значно менше навантаження, ніж навігація з GPS або сервіс постійної синхронізації файлів.

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