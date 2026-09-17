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Головна Техно Два прості способи прискорити мобільний інтернет на Android-смартфоні

Два прості способи прискорити мобільний інтернет на Android-смартфоні

Ua ru
17 вересня 2026 16:32
Як прискорити інтернет на Android: два прості способи оновити з'єднання
Android-смартфон в руках. Фото: Unsplash

Повільний інтернет на Android може заважати завантаженню сайтів, відео та роботі застосунків. У смартфонах є кілька простих способів оновити з'єднання та прибрати тимчасові дані, які іноді спричиняють проблеми.

Про те, як спробувати прискорити інтернет на Android-смартфоні, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Що зробити, якщо інтернет на Android працює повільно

Смартфон постійно підключається до базових станцій мобільного оператора, але в певний момент може використовувати не найкраще доступне з'єднання. На це можуть впливати навантаження на мережу або технічні роботи.

Якщо ненадовго увімкнути режим польоту, а потім вимкнути його, телефон повторно встановить мобільне з'єднання. У деяких випадках це дозволяє підключитися до оптимальнішої базової станції та покращити швидкість інтернету.

Під час користування сайтами та програмами Android зберігає тимчасові файли — зображення, скрипти та інші дані, які допомагають швидше завантажувати контент під час наступного відкриття.

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З часом кеш може накопичуватися та спричиняти збої або уповільнення роботи окремих застосунків і сайтів. Його очищення видаляє тимчасові файли та може допомогти, якщо програма або браузер почали працювати повільніше.

У браузері кеш зазвичай можна очистити через історію або налаштування конфіденційності. Для окремого застосунку на Android потрібно перейти в "Налаштування" — "Застосунки", вибрати потрібну програму, відкрити розділ "Сховище" та натиснути "Очистити кеш".

Перед цим також варто перевірити, чи не залишився увімкненим режим польоту, оскільки він відключає мобільний зв'язок, Wi-Fi та інші бездротові підключення.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Android-смартфонах у верхній частині екрана іноді з'являється літера "N" поруч із піктограмами Wi-Fi, сигналу мережі та заряду батареї. Цей символ означає, що на пристрої активована технологія NFC для бездротового обміну даними на невеликій відстані.

Також Новини.LIVE розповідали, що перехід з Android на iPhone не обов'язково супроводжується втратою контактів, фотографій, повідомлень та інших важливих даних. Для перенесення значної частини інформації Apple пропонує офіційний інструмент "Перенос на iOS".

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Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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