Чому на смартфоні з'являється значок "плюс в колі" та чи варто його вимикати

Значок плюса в колі у статус-барі смартфона. Фото: CHIP

На екрані Android-смартфона іноді з'являється незвичний значок у вигляді плюса всередині кола, який може спантеличити власника пристрою. Він сигналізує про ввімкнений режим економії мобільного трафіку, через який деякі застосунки працюють з обмеженнями, а сповіщення можуть надходити із затримкою.

Про те, що означає цей символ і як керувати відповідною функцією, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на CHIP.

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Чому на Android з'являється плюс у колі

Значок із плюсом усередині кола на більшості Android-смартфонів означає, що активовано режим економії даних (Data Saver). Його призначення — скорочувати використання мобільного інтернету, насамперед обмежуючи фонову активність застосунків.

Ця можливість особливо корисна, коли користувач має обмежений пакет мобільного трафіку. Проте економія інтернету може впливати на звичну роботу смартфона.

Зокрема, після активації режиму можливі такі обмеження:

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зображення в окремих застосунках можуть завантажуватися лише після натискання;

повідомлення та сповіщення іноді надходять із затримкою або взагалі не з'являються;

фонова активність деяких програм обмежується;

функція мобільної точки доступу може бути недоступною.

При цьому вигляд індикатора залежить від виробника. Наприклад, на смартфонах Samsung Galaxy режим економії трафіку позначається двома стрілками у трикутнику, а на iPhone аналогічна функція не має окремого значка в рядку стану.

Android також дозволяє зробити винятки для певних застосунків. Завдяки цьому вибрані програми можуть продовжувати працювати без обмежень навіть тоді, коли економія трафіку активна.

Як вимкнути режим економії даних на телефоні

Якщо повідомлення почали надходити із затримкою або програми працюють незвично, варто перевірити налаштування економії мобільного інтернету.

Розташування потрібного перемикача залежить від пристрою:

Google Pixel та більшість Android-смартфонів: "Налаштування" — "Мережа й інтернет" — "Економія трафіку".

Samsung Galaxy: "Налаштування" — "Підключення" — "Використання даних" — "Економія трафіку".

iPhone: "Параметри" — "Стільникові дані" — вибір SIM-картки — "Режим даних" — "Режим економії даних".

У відповідному меню функцію можна ввімкнути або вимкнути залежно від потреб.

Крім системних налаштувань, окремі застосунки мають власні інструменти скорочення споживання інтернету. Наприклад, такі можливості передбачені в Instagram та Snapchat.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі позначки у верхній частині екрана Android можуть бути незрозумілими для користувачів. Зокрема, значок ключа з'являється тоді, коли смартфон підключений до VPN, і сигналізує про активність захищеного з'єднання.

Також Новини.LIVE розповідали, що літера "N" поруч з індикаторами мережі та заряду батареї на Android означає роботу NFC. Ця технологія забезпечує бездротовий обмін даними між пристроями на невеликій відстані.