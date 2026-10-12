Страх перед швидкою зарядкою та антивірус: 4 міфи про Android, у які не варто вірити

Android-смартфони Google Pixel на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Навколо Android досі живуть поради, які були актуальними багато років тому або взагалі не мали під собою достатніх підстав. Серед них — обов'язкове закриття застосунків, вимкнення Wi-Fi та Bluetooth заради батареї, страх швидкої зарядки й необхідність окремого антивірусу.

Про чотири поширені міфи щодо Android пише редакція Новини.LIVE з посиланням на How-To Geek.

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Закривати всі застосунки для економії батареї

Android самостійно керує оперативною пам'яттю та закриває фонові програми, коли системі справді потрібне вільне місце. При цьому заповнена й порожня оперативна пам'ять споживають приблизно однакову кількість енергії.

Якщо постійно примусово закривати застосунки, під час наступного запуску процесору доведеться завантажувати їх із нуля та знову поміщати в оперативну пам'ять. Це може витрачати більше ресурсів, ніж якщо залишити програму у фоновому режимі.

Вимикати Wi-Fi та Bluetooth заради заряду

У режимі очікування Wi-Fi та Bluetooth споживають небагато енергії. У тесті смартфон із постійно ввімкненими Wi-Fi та Bluetooth витратив за 24 години лише на 3,4% більше заряду, ніж із вимкненими модулями.

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Набагато сильніше на батарею може впливати слабкий Wi-Fi-сигнал. У тому самому тесті смартфон, який намагався підтримувати нестабільне з'єднання, витрачав майже втричі більше енергії, ніж із вимкненими Wi-Fi та Bluetooth.

Швидка зарядка обов'язково швидше псує батарею

Ще один поширений міф стосується швидкої зарядки. Для прикладу можна взяти результати тесту HTX Studio, де після 500 циклів на iPhone швидке заряджання дало приблизно на 0,5 відсоткового пункта більше деградації батареї порівняно з повільним.

Водночас Android-смартфони, які брали участь у тому самому тесті, показали навіть трохи менше зношування під час швидкої зарядки. Тому в довгостроковій перспективі різниця між швидким і повільним заряджанням для сучасного Android може бути незначною.

На Android обов'язково потрібен окремий антивірус

Сучасні Android-смартфони вже мають вбудовані засоби захисту. Google Play Protect входить до Google Play Services і перевіряє встановлені застосунки на шкідливе програмне забезпечення, зокрема й ті, що завантажені не з Google Play.

У Chrome також працює Google Safe Browsing, який попереджає про небезпечні сайти та завантаження. Додатково Google регулярно випускає оновлення безпеки, хоча частота їх отримання залежить від виробника та конкретної моделі смартфона.

Раніше Новини.LIVE писали, що підтримка швидкої зарядки сама по собі не гарантує максимальну швидкість поповнення батареї. На процес можуть впливати системні обмеження та активність смартфона у фоні, тому зміна окремих налаштувань Android здатна зменшити споживання енергії під час заряджання.

Також Новини.LIVE розповідали, що звичка постійно закривати всі програми на Android не обов'язково допомагає смартфону працювати швидше. Система сама керує оперативною пам'яттю, а примусове завершення застосунків може лише збільшити витрати ресурсів під час їх повторного запуску.