Android-смартфони мають налаштування, яке може спростити багатозадачність: як увімкнути

Android-смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Android дозволяє відкривати повідомлення у плаваючому вікні поверх іншого застосунку, не перериваючи поточну роботу. Функція особливо корисна для швидких відповідей у месенджерах і доповнює звичайний режим розділеного екрана.

Про те, як активувати спливаючі вікна на смартфонах різних брендів, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Як увімкнути плаваючі сповіщення

Шлях до функції залежить від виробника смартфона. На Samsung потрібно:

відкрити "Налаштування";

перейти до "Сповіщення";

вибрати "Додаткові налаштування";

відкрити "Плаваючі сповіщення";

замість Bubbles вибрати Smart pop-up view;

відкрити список доступних застосунків і ввімкнути потрібні.

Якщо певної програми немає у списку, вона не підтримує роботу в кількох вікнах. На Motorola функція розташована в розділі жестів:

відкрийте "Налаштування";

перейдіть до "Жести";

виберіть Sidebar;

натисніть значок шестерні;

відкрийте параметри та активуйте Open notifications in freeform.

На смартфонах ASUS потрібно перейти до "Налаштування" — "Додатково" та ввімкнути Open floating windows via heads-ups.

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На Xiaomi ця можливість уже передбачена системою і не відключається через звичайні налаштування. Інструкцію з використання можна знайти в "Додаткові налаштування" — "Плаваючі вікна".

Як відкрити повідомлення в окремому вікні

На Motorola, ASUS і Xiaomi зазвичай достатньо провести пальцем вниз по банеру сповіщення, який з'явився у верхній частині екрана.

На Samsung обрані застосунки показуються у вигляді плаваючих значків. Після натискання повідомлення відкривається в окремому вікні, яке можна переміщати екраном і використовувати для швидкої відповіді.

Якщо одночасно надходить кілька сповіщень із дозволених програм, їхні значки можуть складатися один поверх одного. Користувач може відкрити потрібне повідомлення або запустити відразу кілька плаваючих вікон.

На Samsung таке вікно також можна згорнути назад у плаваючий значок, перевести в режим розділеного екрана, розгорнути на весь дисплей або закрити. Для цього потрібно натиснути на синю панель у верхній частині вікна.

Раніше Новини.LIVE писали, що примусове закриття всіх застосунків на Android не обов'язково прискорює смартфон чи звільняє ресурси так, як очікує користувач. Система сама керує програмами у фоні, а їх повторний запуск після закриття може, навпаки, створювати додаткове навантаження.

Також Новини.LIVE розповідали, що Android-смартфони мають кілька способів захиститися від небажаних дзвінків без сторонніх програм. Залежно від моделі пристрій може автоматично відсіювати спам, блокувати вибрані номери або передавати обробку викликів голосовому асистенту.