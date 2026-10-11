В Android-смартфонах есть настройка, которая может упростить многозадачность: как включить

Android-смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Android позволяет открывать сообщения в плавающем окне поверх другого приложения, не прерывая текущую работу. Эта функция особенно полезна для быстрых ответов в мессенджерах и дополняет обычный режим разделенного экрана.

О том, как включить всплывающие окна на смартфонах разных брендов, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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Как включить плавающие уведомления

Путь к этой функции зависит от производителя смартфона. На Samsung нужно:

открыть "Настройки";

перейти в "Уведомления";

выбрать "Дополнительные настройки";

открыть "Плавающие уведомления";

вместо Bubbles выбрать Smart pop-up view;

открыть список доступных приложений и включить нужные.

Если какого-либо приложения нет в списке, оно не поддерживает работу в нескольких окнах. На Motorola эта функция находится в разделе жестов:

откройте "Настройки";

перейдите в "Жесты";

выберите "Sidebar";

нажмите значок шестеренки;

откройте настройки и включите Open notifications in freeform.

На смартфонах ASUS необходимо перейти в "Настройки" — "Дополнительно" и включить Open floating windows via heads-ups.

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На Xiaomi эта возможность уже предусмотрена системой и не отключается через обычные настройки. Инструкцию по использованию можно найти в "Дополнительные настройки" — "Плавающие окна".

Как открыть уведомление в отдельном окне

На Motorola, ASUS и Xiaomi обычно достаточно провести пальцем вниз по баннеру уведомления, появившемуся в верхней части экрана.

На Samsung выбранные приложения отображаются в виде плавающих значков. При нажатии уведомление открывается в отдельном окне, которое можно перемещать по экрану и использовать для быстрого ответа.

Если одновременно поступает несколько уведомлений из разрешенных приложений, их значки могут накладываться друг на друга. Пользователь может открыть нужное уведомление или запустить сразу несколько плавающих окон.

На Samsung такое окно также можно свернуть обратно в плавающий значок, перевести в режим разделенного экрана, развернуть на весь дисплей или закрыть. Для этого нужно нажать на синюю панель в верхней части окна.

Ранее Новини.LIVE писали, что принудительное закрытие всех приложений на Android не обязательно ускоряет работу смартфона или освобождает ресурсы так, как ожидает пользователь. Система сама управляет приложениями в фоновом режиме, а их повторный запуск после закрытия может, наоборот, создавать дополнительную нагрузку.

Также Новини.LIVE рассказывали, что у Android-смартфонов есть несколько способов защититься от нежелательных звонков без сторонних программ. В зависимости от модели устройство может автоматически отсеивать спам, блокировать выбранные номера или передавать обработку вызовов голосовому помощнику.