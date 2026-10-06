Android-смартфон заряжается медленно даже при быстрой зарядке: что стоит изменить

Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Даже смартфон с поддержкой быстрой зарядки не всегда получает максимальную мощность из-за системных ограничений и фоновой активности. Несколько настроек Android могут снизить энергопотребление во время зарядки и помочь батарее заряжаться быстрее.

О том, какие параметры стоит проверить, если Android-смартфон заряжается медленнее, чем ожидалось, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

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Что проверить в настройках зарядки

Прежде всего стоит убедиться, что на смартфоне вообще включена быстрая зарядка.

Название и расположение этой функции зависят от производителя, поэтому проще всего найти её через поиск в настройках по запросу "Fast Charging" или подобному.

Еще одна функция, которая может ограничивать максимальную скорость — Adaptive Charging или Optimized Charging. Она отслеживает привычки пользователя и может приостанавливать и возобновлять зарядку, чтобы меньше нагружать аккумулятор.

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Если смартфон нужно зарядить как можно быстрее, эту функцию можно временно отключить:

откройте "Настройки";

перейдите в "Батарея";

найдите "Оптимизация зарядки";

отключите Adaptive Charging или Optimized Charging.

На разных моделях путь может отличаться. Например, на Pixel 8 функция Adaptive Charging находится в разделе "Батарея" — "Состояние батареи" — "Оптимизация зарядки", тогда как на Vivo X300 Pro она называется Optimized Charging.

В то же время постоянно держать адаптивную зарядку отключенной не рекомендуется. Она предназначена для баланса между скоростью и долговечностью аккумулятора, поэтому отключать её рекомендуется только при необходимости.

Как снизить энергопотребление во время зарядки

Еще один способ ускорить зарядку аккумулятора — уменьшить нагрузку на смартфон. Самым эффективным вариантом является полное отключение устройства на время зарядки.

Если это неудобно, можно включить режим "в самолёте". Он отключает мобильную сеть и Wi-Fi, благодаря чему смартфон перестаёт тратить энергию на проверку уведомлений и часть фоновой синхронизации.

Кроме того, можно:

отключить геолокацию;

временно отключить автоматическую синхронизацию;

уменьшить яркость экрана;

сократить время до автоматического отключения дисплея;

перейти с повышенной частоты обновления на 60 Гц;

не запускать игры и камеру во время зарядки.

Эти действия сами по себе не увеличивают мощность зарядного устройства. Они лишь сокращают количество энергии, которую смартфон одновременно тратит на собственную работу, поэтому большая часть мощности направляется в аккумулятор.

При этом настройки не позволят обойти аппаратные ограничения. Если смартфон поддерживает максимум 30 Вт, он не начнет заряжаться быстрее этого уровня независимо от измененных параметров.

Ранее Новини.LIVE писали, что способ ежедневной зарядки может влиять на темпы износа аккумулятора смартфона. Одним из способов уменьшить нагрузку на аккумулятор считается ограничение заряда примерно на уровне 80%.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфон продолжает расходовать энергию в фоновом режиме даже при выключенном дисплее. Если без активного использования за несколько часов исчезает 10-20% заряда, сначала стоит проверить синхронизацию, уведомления и сетевые настройки, а уже потом подозревать износ батареи.