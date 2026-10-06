Смартфон в машине может заряжаться часами: почему штатный USB-порт не справляется

Зарядка смартфона в машине. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфон в машине может заряжаться значительно медленнее, чем от обычного адаптера дома, даже если с USB-портом всё в порядке. Причина часто кроется в ограниченной мощности автомобильного разъёма, которой недостаточно для современной быстрой зарядки.

О том, почему USB-порт в автомобиле медленно заряжает смартфон и как ускорить этот процесс, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Реклама

Почему зарядка в автомобиле такая медленная

Скорость зарядки зависит от напряжения, силы тока и общей мощности, которую способен передать источник питания.

Современные зарядные устройства для смартфонов обычно работают с напряжением от 5 до 9 В и током около 2 А. В то же время некоторые автомобильные USB-порты могут выдавать лишь около 0,5 А.

Особенно заметна эта проблема в автомобилях со старыми USB-A. Многие такие порты работают по стандарту USB 2.0 и ограничены мощностью примерно 2,5 Вт.

Читайте также:

Для сравнения: современные смартфоны могут потреблять во время зарядки 20 Вт и более. Из-за этого автомобильный порт просто не способен подавать достаточно энергии для быстрой зарядки аккумулятора.

Ситуация улучшилась с появлением USB-C в автомобилях. При соответствующих условиях такой разъем может заряжать устройства значительно быстрее, чем USB-A.

Как ускорить зарядку смартфона в машине

Если штатный USB-порт слишком слабый, его можно не использовать для зарядки. Вместо этого к 12-вольтовой розетке в автомобиле можно подключить адаптер USB-C с поддержкой быстрой зарядки.

При использовании соответствующего кабеля и совместимого смартфона такой адаптер может обеспечивать мощность до 75 Вт.

В то же время быстрая зарядка сильнее нагревает аккумулятор. Сам по себе этот эффект невелик, однако ситуация ухудшается, если смартфон одновременно выполняет ресурсоемкие задачи.

Одним из таких сценариев является навигация. Если телефон работает с Android Auto, активно использует GPS, заряжается от мощного адаптера и находится в нагретом салоне, температура устройства может существенно повыситься.

Поэтому быстрая зарядка в автомобиле может быть полезна, когда нужно срочно подзарядить аккумулятор, но постоянно использовать максимальную мощность при сильной нагрузке на смартфон эксперты не рекомендуют.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон расходует энергию даже тогда, когда экран выключен и пользователь им не пользуется. Если за несколько часов аккумулятор теряет 10-20% заряда, причиной могут быть фоновые процессы, синхронизация или сетевые функции, поэтому сначала стоит проверить настройки, а не сразу винить аккумулятор.

Также Новини.LIVE рассказывали, что правило 20-80% для современных смартфонов уже не столь критично, как раньше. Новые системы управления питанием лучше контролируют зарядку, тогда как перегрев остается одним из главных факторов ускоренного износа батареи.