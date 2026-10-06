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Чому смартфон повільно заряджається в машині

Ua ru
6 жовтня 2026 11:41
Смартфон у машині може заряджатися годинами: чому штатний USB-порт не справляється
Заряджання смартфона в машині. Фото: кадр з відео/YouTube

Смартфон у машині може заряджатися значно повільніше, ніж від звичайного адаптера вдома, навіть якщо з USB-портом усе гаразд. Причина часто криється в обмеженій потужності автомобільного роз'єму, якої недостатньо для сучасної швидкої зарядки.

Про те, чому USB-порт в автомобілі повільно заряджає смартфон та як прискорити процес, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Чому зарядка в автомобілі така повільна

Швидкість заряджання залежить від напруги, сили струму та загальної потужності, яку здатне передати джерело живлення.

Сучасні зарядні пристрої для смартфонів зазвичай працюють із напругою від 5 до 9 В і струмом близько 2 А. Водночас деякі автомобільні USB-порти можуть видавати лише близько 0,5 А.

Особливо помітна проблема у машинах зі старими USB-A. Багато таких портів працюють за стандартом USB 2.0 та обмежені потужністю приблизно 2,5 Вт.

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Для порівняння, сучасні смартфони можуть споживати під час заряджання 20 Вт і більше. Через це автомобільний порт просто не здатен подавати достатньо енергії для швидкого поповнення батареї.

Ситуація покращилася з появою USB-C в автомобілях. За відповідних умов такий роз'єм може заряджати пристрої значно швидше за USB-A.

Як прискорити заряджання смартфона в машині

Якщо штатний USB-порт занадто слабкий, його можна не використовувати для заряджання. Замість цього до 12-вольтової розетки в автомобілі можна підключити адаптер USB-C із підтримкою швидкої зарядки.

За умови використання відповідного кабелю та сумісного смартфона такий адаптер може забезпечувати потужність до 75 Вт.

Водночас швидке заряджання сильніше нагріває батарею. Сам по собі цей ефект невеликий, однак ситуація погіршується, якщо смартфон одночасно виконує ресурсомісткі завдання.

Одним із таких сценаріїв є навігація. Якщо телефон працює з Android Auto, активно використовує GPS, заряджається від потужного адаптера та перебуває в нагрітому салоні, температура пристрою може суттєво зрости.

Тому швидка зарядка в автомобілі може бути корисною, коли потрібно терміново поповнити батарею, але постійно використовувати максимальну потужність під час сильного навантаження на смартфон експерти не радять.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон витрачає енергію навіть тоді, коли екран вимкнений і користувач ним не користується. Якщо за кілька годин батарея втрачає 10-20% заряду, причиною можуть бути фонові процеси, синхронізація чи мережеві функції, тому спочатку варто перевірити налаштування, а не одразу звинувачувати акумулятор.

Також Новини.LIVE розповідали, що правило 20-80% для сучасних смартфонів уже не настільки критичне, як раніше. Нові системи керування живленням краще контролюють заряджання, тоді як перегрів залишається одним із головних чинників прискореного зношування батареї.

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Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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