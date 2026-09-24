Правило "20-80" більше не працює: як правильно заряджати смартфон у 2026 році

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Порада тримати заряд смартфона лише в межах 20-80% поступово втрачає актуальність для сучасних моделей. Нові системи керування живленням краще контролюють процес заряджання, тоді як одним із головних ворогів батареї залишається перегрів.

Про те, як правильно заряджати сучасний смартфон та що найбільше впливає на ресурс акумулятора, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Що сильніше впливає на батарею смартфона

Раніше одним із головних ризиків для акумулятора вважали повні цикли розряджання та заряджання. Особливу увагу приділяли останнім відсоткам перед 100%, коли зростає напруга та збільшується навантаження на хімію батареї.

У сучасних смартфонах значну частину цього процесу контролює сама електроніка. Контролери живлення регулюють подачу струму, використовують внутрішні запаси безпеки та зменшують навантаження на акумулятор у критичних діапазонах.

Водночас повністю усунути вплив високої температури вони не можуть. Якщо батарея нагрівається вище 40-45 °C, хімічні реакції всередині неї прискорюються, що поступово скорочує доступну місткість.

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Саме тому під час заряджання важливо насамперед уникати перегріву. Не варто одночасно запускати важкі 3D-ігри, тривалий час дивитися відео у високій якості або залишати смартфон під прямим сонячним промінням.

Швидке заряджання також може сильніше нагрівати пристрій, однак виробники використовують різні способи зменшення цього ефекту. Серед них — двосекційні акумулятори, які заряджаються паралельно, та перенесення частини компонентів керування живленням із телефона до адаптера.

Xiaomi для своєї зарядки потужністю 120 Вт заявляє про збереження 80% початкової місткості після 800 циклів. Oppo своєю чергою повідомляє про 1600 циклів завдяки технології Battery Health Engine.

Тож для сучасних смартфонів суворе дотримання межі 20-80% уже не є єдиною умовою збереження батареї. Значно важливіше не допускати сильного нагрівання пристрою під час заряджання та активного використання.

Раніше Новини.LIVE писали, що повний заряд Android-смартфона дає найбільший запас енергії, однак постійне перебування батареї на рівні 100% може пришвидшувати її старіння. Водночас час від часу заряджати пристрій до максимуму цілком допустимо, особливо коли попереду тривале використання без доступу до розетки.

Також Новини.LIVE розповідали, що звичка щоразу прибирати всі застосунки зі списку нещодавніх на Android не гарантує меншого споживання заряду. Система часто самостійно призупиняє їх у фоні, а після примусового закриття на повторний запуск програм доводиться витрачати додаткові ресурси.