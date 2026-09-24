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Главная Техно Почему правило "20-80" при зарядке смартфона больше не актуально

Почему правило "20-80" при зарядке смартфона больше не актуально

Ua ru
24 сентября 2026 14:24
Правило "20-80" больше не работает: как правильно заряжать смартфон в 2026 году
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Рекомендация поддерживать заряд смартфона только в пределах 20-80% постепенно теряет актуальность для современных моделей. Новые системы управления питанием лучше контролируют процесс зарядки, тогда как одним из главных врагов аккумулятора по-прежнему остается перегрев.

О том, как правильно заряжать современный смартфон и что больше всего влияет на ресурс аккумулятора, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Что сильнее влияет на аккумулятор смартфона

Раньше одним из главных рисков для аккумулятора считали полные циклы разряда и заряда. Особое внимание уделяли последним процентам перед 100%, когда растет напряжение и увеличивается нагрузка на химический состав батареи.

В современных смартфонах значительную часть этого процесса контролирует сама электроника. Контроллеры питания регулируют подачу тока, используют внутренние запасы безопасности и снижают нагрузку на аккумулятор в критических диапазонах.

В то же время полностью устранить влияние высокой температуры они не могут. Если аккумулятор нагревается выше 40-45 °C, химические реакции внутри него ускоряются, что постепенно сокращает доступную ёмкость.

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Именно поэтому во время зарядки важно прежде всего избегать перегрева. Не стоит одновременно запускать ресурсоемкие 3D-игры, долгое время смотреть видео в высоком качестве или оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами.

Быстрая зарядка также может сильнее нагревать устройство, однако производители используют различные способы уменьшения этого эффекта. Среди них — двухсекционные аккумуляторы, которые заряжаются параллельно, и перенос части компонентов управления питанием с телефона на адаптер.

Xiaomi для своей зарядки мощностью 120 Вт заявляет о сохранении 80% первоначальной ёмкости после 800 циклов. Oppo, в свою очередь, сообщает о 1600 циклах благодаря технологии Battery Health Engine.

Таким образом, для современных смартфонов строгое соблюдение пределов 20-80% уже не является единственным условием сохранения батареи. Гораздо важнее не допускать сильного нагрева устройства во время зарядки и активного использования.

Ранее Новини.LIVE писали, что полная зарядка Android-смартфона дает наибольший запас энергии, однако постоянное нахождение аккумулятора на уровне 100% может ускорять его старение. В то же время время от времени заряжать устройство до максимума вполне допустимо, особенно когда предстоит длительное использование без доступа к розетке.

Также Новини.LIVE сообщали, что привычка каждый раз удалять все приложения из списка недавних на Android не гарантирует меньшего расхода заряда. Система часто самостоятельно приостанавливает их работу в фоновом режиме, а после принудительного закрытия на повторный запуск программ приходится тратить дополнительные ресурсы.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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