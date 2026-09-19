Сколько раз в день можно заряжать смартфон: ошибки, которые допускает большинство

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Подключать смартфон к зарядке несколько раз в день само по себе не вредит аккумулятору. Гораздо важнее не допускать регулярной полной разрядки и не держать аккумулятор постоянно на уровне 100%.

О том, как правильно заряжать смартфон, чтобы аккумулятор служил дольше, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Как заряжать смартфон в течение дня

Заряжать телефон два или даже три раза в день можно. Частое кратковременное пополнение заряда не вредит аккумулятору, если не допускать его регулярной разрядки ниже 20%.

Оптимальным считается поддержание заряда примерно в пределах 30-80%. Смартфон лучше подключать к источнику питания, когда заряд батареи опускается до 20-30%, и отключать примерно на уровне 80%.

Постоянно заряжать устройство до 100% не рекомендуется, поскольку это может ускорить износ аккумулятора.

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Также нежелательно регулярно оставлять смартфон подключенным к зарядному устройству на всю ночь. После достижения полного заряда устройство еще долгое время остается подключенным к источнику питания, что может способствовать перегреву и более быстрому износу аккумулятора.

Поэтому для сохранения аккумулятора важнее не количество подключений к зарядке в течение дня, а привычка избегать крайних уровней заряда и длительного пребывания смартфона под напряжением.

Ранее Новини.LIVE писали, что постоянное закрытие всех недавно открытых приложений на Android не всегда помогает экономить заряд. Во многих случаях система уже приостановила их работу, а повторный запуск после принудительного закрытия может потребовать дополнительных ресурсов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что литий-ионные аккумуляторы постепенно теряют емкость независимо от способа использования, однако некоторые привычки могут ускорять этот процесс. Правило 20-80% остаётся одним из самых известных советов, однако ещё сильнее на ресурс батареи может влиять перегрев.