Скільки разів на день можна заряджати смартфон: помилки, яких припускається більшість

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Підключати смартфон до зарядки кілька разів на день саме по собі не шкідливо для акумулятора. Значно важливіше не допускати регулярного повного розрядження та не тримати батарею постійно на рівні 100%.

Про те, як правильно заряджати смартфон, щоб батарея служила довше, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Як заряджати смартфон протягом дня

Заряджати телефон два або навіть три рази на день можна. Часте коротке поповнення заряду не шкодить акумулятору, якщо не допускати його регулярного розрядження нижче 20%.

Оптимальним вважається підтримання заряду приблизно в межах 30-80%. Смартфон краще підключати до живлення, коли батарея опускається до 20-30%, і відключати приблизно на рівні 80%.

Постійно заряджати пристрій до 100% не рекомендується, оскільки це може прискорювати деградацію акумулятора.

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Також небажано регулярно залишати смартфон підключеним до зарядки на всю ніч. Після досягнення повного заряду пристрій ще тривалий час залишається підключеним до живлення, що може сприяти перегріву та швидшому зношуванню батареї.

Тому для збереження акумулятора важливіша не кількість підключень до зарядки протягом дня, а звичка уникати крайніх рівнів заряду та тривалого перебування смартфона під напругою.

Раніше Новини.LIVE писали, що постійне закриття всіх нещодавно відкритих застосунків на Android не завжди допомагає економити заряд. У багатьох випадках система вже призупинила їхню роботу, а повторний запуск після примусового закриття може потребувати додаткових ресурсів.

Також Новини.LIVE розповідали, що літій-іонні акумулятори поступово втрачають місткість незалежно від способу використання, однак деякі звички можуть прискорювати цей процес. Правило 20-80% залишається однією з найвідоміших порад, проте ще сильніше на ресурс батареї здатен впливати перегрів.