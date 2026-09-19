Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Техно Як часто на день можна заряджати телефон, щоб не "вбити" батарею

Як часто на день можна заряджати телефон, щоб не "вбити" батарею

Ua ru
19 вересня 2026 16:32
Скільки разів на день можна заряджати смартфон: помилки, яких припускається більшість
Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Підключати смартфон до зарядки кілька разів на день саме по собі не шкідливо для акумулятора. Значно важливіше не допускати регулярного повного розрядження та не тримати батарею постійно на рівні 100%.

Про те, як правильно заряджати смартфон, щоб батарея служила довше, розповідає редакція Новини.LIVE.

Реклама

Як заряджати смартфон протягом дня

Заряджати телефон два або навіть три рази на день можна. Часте коротке поповнення заряду не шкодить акумулятору, якщо не допускати його регулярного розрядження нижче 20%.

Оптимальним вважається підтримання заряду приблизно в межах 30-80%. Смартфон краще підключати до живлення, коли батарея опускається до 20-30%, і відключати приблизно на рівні 80%.

Постійно заряджати пристрій до 100% не рекомендується, оскільки це може прискорювати деградацію акумулятора.

Читайте також:

Також небажано регулярно залишати смартфон підключеним до зарядки на всю ніч. Після досягнення повного заряду пристрій ще тривалий час залишається підключеним до живлення, що може сприяти перегріву та швидшому зношуванню батареї.

Тому для збереження акумулятора важливіша не кількість підключень до зарядки протягом дня, а звичка уникати крайніх рівнів заряду та тривалого перебування смартфона під напругою.

Раніше Новини.LIVE писали, що постійне закриття всіх нещодавно відкритих застосунків на Android не завжди допомагає економити заряд. У багатьох випадках система вже призупинила їхню роботу, а повторний запуск після примусового закриття може потребувати додаткових ресурсів.

Також Новини.LIVE розповідали, що літій-іонні акумулятори поступово втрачають місткість незалежно від способу використання, однак деякі звички можуть прискорювати цей процес. Правило 20-80% залишається однією з найвідоміших порад, проте ще сильніше на ресурс батареї здатен впливати перегрів.

корисні поради зарядка для смартфона заряджання смартфона акумулятор смартфона
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації