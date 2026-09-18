Як правильно заряджати Android-смартфон, щоб батарея повільніше зношувалася

Смартфон на зарядці. Фото: Pexels

Заряджання Android-смартфона до 100% здається логічним способом отримати максимум автономності, але регулярне утримання батареї на повному заряді може прискорювати її зношування. Водночас випадкове заряджання до 100% не є проблемою, особливо коли потрібен максимальний запас енергії.

Про те, як правильно заряджати Android-смартфон, щоб батарея служила довше, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Як заряджання до 100% впливає на батарею смартфона

Більшість Android-смартфонів використовують літій-іонні акумулятори, які поступово втрачають місткість у процесі експлуатації. Регулярне заряджання до 100% може прискорювати хімічне старіння батареї через тривале перебування під високою напругою.

Постійне заряджання до повного рівня може знижувати місткість батареї приблизно на 10-15% швидше порівняно із заряджанням, наприклад, до 90%.

Водночас одноразове або періодичне заряджання до 100% не повинно суттєво нашкодити акумулятору. Це може бути корисно перед довгим днем, поїздкою або в ситуації, коли зарядного пристрою довго не буде поруч.

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Для щоденного використання оптимальним діапазоном називають приблизно 50-80%. Також небажано регулярно розряджати смартфон повністю, оскільки це теж може прискорювати зношування батареї.

У багатьох сучасних моделях є вбудовані функції захисту акумулятора. Наприклад, на деяких Samsung режим Protect Battery обмежує заряд приблизно до 85%, а на Google Pixel функція Charging Optimization може встановлювати межу на рівні 80%.

Не менш важливим фактором є температура. Регулярне використання смартфона в надто спекотних або холодних умовах також прискорює деградацію батареї. Оптимальним зовнішнім діапазоном називають приблизно від 0 до 35 °C.

Швидке заряджання також може впливати на стан акумулятора через додаткове нагрівання. Тому для продовження строку служби батареї варто уникати перегріву та використовувати оригінальні або сертифіковані зарядні пристрої.

Якщо смартфон почав швидше розряджатися, додатково можна знизити яскравість екрана, вимикати Bluetooth і геолокацію, коли вони не потрібні, користуватися темним режимом та режимом енергозбереження.

Також варто перевірити в налаштуваннях, які застосунки споживають найбільше заряду, та своєчасно оновлювати їх, оскільки окремі програми можуть надмірно навантажувати батарею.

Раніше Новини.LIVE писали, що постійне закриття всіх нещодавно відкритих застосунків на Android не завжди допомагає економити заряд. У багатьох випадках система вже призупинила їхню роботу, тоді як повторний запуск після примусового закриття може потребувати додаткових ресурсів.

Також Новини.LIVE розповідали, що однаковий роз'єм USB-C не гарантує однакової швидкості заряджання. Якщо кабель не підтримує потрібну потужність або стандарт живлення, навіть сучасний смартфон може заряджатися повільніше.