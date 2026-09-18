Как правильно заряжать Android-смартфон, чтобы батарея изнашивалась медленнее

Смартфон на зарядке. Фото: Pexels

Зарядка Android-смартфона до 100% кажется логичным способом обеспечить максимальную автономность, но регулярное поддержание батареи на полном заряде может ускорить её износ. В то же время случайная зарядка до 100% не является проблемой, особенно когда нужен максимальный запас энергии.

О том, как правильно заряжать Android-смартфон, чтобы батарея служила дольше, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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Как зарядка до 100% влияет на аккумулятор смартфона

Большинство Android-смартфонов используют литий-ионные аккумуляторы, которые постепенно теряют емкость в процессе эксплуатации. Регулярная зарядка до 100% может ускорять химическое старение батареи из-за длительного пребывания под высоким напряжением.

Постоянная зарядка до полного уровня может снижать ёмкость аккумулятора примерно на 10-15% быстрее по сравнению с зарядкой, например, до 90%.

В то же время однократная или периодическая зарядка до 100% не должна существенно повредить аккумулятор. Это может быть полезно перед длинным днем, поездкой или в ситуации, когда зарядного устройства долго не будет под рукой.

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Для повседневного использования оптимальным диапазоном считается примерно 50-80%. Также нежелательно регулярно полностью разряжать смартфон, поскольку это тоже может ускорять износ аккумулятора.

Во многих современных моделях есть встроенные функции защиты аккумулятора. Например, на некоторых моделях Samsung режим Protect Battery ограничивает заряд примерно до 85%, а на Google Pixel функция Charging Optimization может устанавливать предел на уровне 80%.

Не менее важным фактором является температура. Регулярное использование смартфона в слишком жарких или холодных условиях также ускоряет износ аккумулятора. Оптимальным диапазоном температур считается примерно от 0 до 35 °C.

Быстрая зарядка также может влиять на состояние аккумулятора из-за дополнительного нагрева. Поэтому для продления срока службы аккумулятора следует избегать перегрева и использовать оригинальные или сертифицированные зарядные устройства.

Если смартфон начал быстрее разряжаться, можно дополнительно уменьшить яркость экрана, отключать Bluetooth и геолокацию, когда они не нужны, использовать темный режим и режим энергосбережения.

Также стоит проверить в настройках, какие приложения потребляют больше всего заряда, и своевременно обновлять их, поскольку отдельные программы могут чрезмерно нагружать аккумулятор.

Ранее Новини.LIVE писали, что постоянное закрытие всех недавно открытых приложений на Android не всегда помогает экономить заряд. Во многих случаях система уже приостановила их работу, тогда как повторный запуск после принудительного закрытия может потребовать дополнительных ресурсов.

Также Новини.LIVE сообщали, что одинаковый разъем USB-C не гарантирует одинаковой скорости зарядки. Если кабель не поддерживает необходимую мощность или стандарт питания, даже современный смартфон может заряжаться медленнее.