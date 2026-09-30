Смартфон швидко розряджається в режимі очікування: що варто перевірити

Розряджений смартфон в руках. Фото: Pexels

Навіть із вимкненим екраном смартфон продовжує синхронізувати дані, отримувати сповіщення та підтримувати зв'язок із мережею. Якщо за кілька годин без активного використання батарея втрачає 10-20% заряду, варто перевірити кілька налаштувань перед тим, як робити висновок про зношений акумулятор.

Про те, чому смартфон швидко розряджається навіть у режимі очікування, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

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Що перевірити, якщо смартфон швидко втрачає заряд

Однією з найпоширеніших причин є фонова активність застосунків. Месенджери, соціальні мережі, пошта, карти та хмарні сервіси можуть регулярно підключатися до інтернету, навіть коли користувач їх не відкриває.

У налаштуваннях акумулятора можна переглянути статистику споживання енергії. Якщо певний застосунок витрачає непропорційно багато заряду, його фонову активність можна обмежити або видалити програму, якщо вона більше не потрібна.

Окремо варто перевірити доступ застосунків до геолокації. Якщо багато програм постійно визначають місцеперебування, це також може збільшувати навантаження на батарею.

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Швидко скоротити споживання заряду допомагає режим енергозбереження. Він обмежує частину фонових процесів та активність окремих функцій.

Також варто зменшити яскравість дисплея, оскільки екран є одним із найбільш енерговитратних компонентів смартфона. Постійна робота на максимальній яскравості скорочує час автономної роботи.

На заряд впливає і якість мобільного сигналу. Якщо смартфон перебуває в зоні слабкого покриття, він може витрачати більше енергії на підтримання зв'язку з мережею. Через це батарея здатна помітно розряджатися навіть уночі.

Якщо проблема з'явилася раптово, смартфон варто перезавантажити, а також перевірити наявність оновлень системи та застосунків. Причиною підвищеного споживання енергії іноді стає завислий процес або невдале оновлення.

Якщо ж телефон тривалий час швидко втрачає заряд навіть у режимі очікування, причина може бути у зношенні акумулятора. Літій-іонні батареї поступово втрачають початкову місткість після кількох років використання, тому в такій ситуації зміна налаштувань допоможе лише частково.

Раніше Новини.LIVE писали, що суворо дотримуватися правила 20-80% на сучасних смартфонах уже не так важливо, як раніше. Системи керування живленням самі контролюють критичні етапи заряджання, тоді як значно більшу загрозу для ресурсу акумулятора становить перегрів.

Також Новини.LIVE розповідали, що кілька коротких підзаряджань протягом дня самі по собі не шкодять батареї смартфона. Для її довговічності важливіше уникати регулярного розрядження до нуля та тривалого перебування на максимальному рівні заряду.