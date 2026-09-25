Як перевірити стан батареї на Android за допомогою спеціального коду

Меню активності батареї Android. Фото: кадр з відео/YouTube

З часом акумулятор смартфона поступово втрачає початкову місткість, через що пристрій починає швидше розряджатися. На деяких Android-смартфонах перевірити інформацію про стан батареї можна за допомогою спеціальної комбінації.

Про те, як перевірити стан акумулятора на Android, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на "РадіоТрек".

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Як дізнатися стан батареї на Android

Для перевірки потрібно відкрити застосунок "Телефон" і ввести комбінацію:

*#*#4636#*#*

Якщо смартфон підтримує цю функцію, після введення коду відкриється інформація про акумулятор.

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На деяких моделях Samsung також може працювати інша комбінація — *#0228#.

Водночас такі коди доступні не на всіх Android-смартфонах. Якщо система не показує потрібної інформації, можна скористатися застосунками AccuBattery або Battery Guru.

Вони дозволяють приблизно оцінити місткість батареї та рівень її зносу. Для смартфонів Xiaomi також доступні системні інструменти та сторонні програми. При цьому показники таких застосунків залишаються орієнтовними. Найточніше визначити стан акумулятора можна під час професійної діагностики.

Раніше Новини.LIVE писали, що кілька коротких підзаряджань смартфона протягом дня не шкодять батареї самі по собі. Для її ресурсу важливіше уникати регулярного розрядження до нуля та тривалого перебування на максимальному рівні заряду.

Також Новини.LIVE розповідали, що постійне утримання Android-смартфона на 100% може пришвидшувати зношування акумулятора, хоча повний заряд час від часу не є проблемою. Заряджати пристрій до максимуму цілком допустимо, коли потрібен найбільший запас автономності.