Как проверить состояние аккумулятора на Android с помощью специального кода

Меню состояния батареи на Android. Фото: кадр из видео/YouTube

Со временем аккумулятор смартфона постепенно теряет первоначальную ёмкость, из-за чего устройство начинает быстрее разряжаться. На некоторых Android-смартфонах проверить информацию о состоянии аккумулятора можно с помощью специальной комбинации.

О том, как проверить состояние аккумулятора на Android, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на "РадиоТрек".

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Как узнать состояние аккумулятора на Android

Для проверки нужно открыть приложение "Телефон" и ввести комбинацию:

*#*#4636#*#*

Если смартфон поддерживает эту функцию, после ввода кода откроется информация об аккумуляторе.

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На некоторых моделях Samsung также может работать другая комбинация — *#0228#.

В то же время такие коды доступны не на всех Android-смартфонах. Если система не показывает нужной информации, можно воспользоваться приложениями AccuBattery или Battery Guru.

Они позволяют приблизительно оценить емкость батареи и степень её износа. Для смартфонов Xiaomi также доступны системные инструменты и сторонние приложения. При этом показатели таких приложений остаются ориентировочными. Наиболее точно определить состояние аккумулятора можно в ходе профессиональной диагностики.

Ранее Новини.LIVE писали, что несколько коротких подзарядок смартфона в течение дня сами по себе не вредят аккумулятору. Для его ресурса важнее избегать регулярной разрядки до нуля и длительного пребывания на максимальном уровне заряда.

Также Новини.LIVE сообщали, что постоянное поддержание заряда Android-смартфона на уровне 100% может ускорять износ аккумулятора, хотя полный заряд время от времени не представляет проблемы. Заряжать устройство до максимума вполне допустимо, когда требуется максимальный запас автономности.