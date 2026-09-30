Смартфон быстро разряжается в режиме ожидания: что стоит проверить

Разряженный смартфон в руках. Фото: Pexels

Даже при выключенном экране смартфон продолжает синхронизировать данные, получать уведомления и поддерживать связь с сетью. Если за несколько часов без активного использования батарея теряет 10-20% заряда, стоит проверить несколько настроек, прежде чем делать вывод об изношенном аккумуляторе.

О том, почему смартфон быстро разряжается даже в режиме ожидания, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

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Что проверить, если смартфон быстро теряет заряд

Одной из самых распространенных причин является фоновая активность приложений. Мессенджеры, социальные сети, почта, карты и облачные сервисы могут регулярно подключаться к интернету, даже когда пользователь их не открывает.

В настройках аккумулятора можно посмотреть статистику потребления энергии. Если какое-то приложение расходует непропорционально много заряда, его фоновую активность можно ограничить или удалить программу, если она больше не нужна.

Отдельно стоит проверить доступ приложений к геолокации. Если многие программы постоянно определяют местонахождение, это также может увеличивать нагрузку на аккумулятор.

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Быстро сократить расход заряда помогает режим энергосбережения. Он ограничивает часть фоновых процессов и активность отдельных функций.

Также стоит уменьшить яркость дисплея, поскольку экран является одним из самых энергоемких компонентов смартфона. Постоянная работа на максимальной яркости сокращает время автономной работы.

На заряд влияет и качество мобильного сигнала. Если смартфон находится в зоне слабого покрытия, он может тратить больше энергии на поддержание связи с сетью. Из-за этого батарея может заметно разряжаться даже ночью.

Если проблема возникла внезапно, смартфон стоит перезагрузить, а также проверить наличие обновлений системы и приложений. Причиной повышенного энергопотребления иногда становится зависший процесс или неудачное обновление.

Если же телефон в течение длительного времени быстро теряет заряд даже в режиме ожидания, причина может заключаться в износе аккумулятора. Литий-ионные батареи постепенно теряют первоначальную ёмкость после нескольких лет использования, поэтому в такой ситуации изменение настроек поможет лишь частично.

Ранее Новини.LIVE писали, что строго соблюдать правило 20-80% на современных смартфонах уже не так важно, как раньше. Системы управления питанием сами контролируют критические этапы зарядки, тогда как гораздо большую угрозу для ресурса аккумулятора представляет перегрев.

Также Новини.LIVE рассказывали, что несколько коротких подзарядок в течение дня сами по себе не вредят батарее смартфона. Для её долговечности важнее избегать регулярной разрядки до нуля и длительного пребывания на максимальном уровне заряда.