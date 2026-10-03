Як заряджати смартфон, щоб батарея служила довше: правило 80%

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Щоденні звички заряджання безпосередньо впливають на те, як швидко акумулятор смартфона втрачатиме початкову місткість. Одним із найпоширеніших орієнтирів вважається заряд приблизно до 80%, який допомагає зменшити навантаження на батарею.

Про те, до якого рівня краще заряджати смартфон, щоб акумулятор служив довше, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Чому заряд до 80% може зменшити зношення батареї

Літій-іонні акумулятори особливо чутливі до високої температури та підвищеної напруги. Чим ближче рівень заряду до 100%, тим вищою стає напруга всередині елемента, а разом із нею зростає навантаження на батарею.

Якщо зупиняти заряджання приблизно на 80%, акумулятор менше часу працюватиме в умовах високої напруги. Це допомагає сповільнити втрату його початкової місткості.

Виробники смартфонів уже додають власні функції для більш бережного заряджання. У Google Pixel використовується Battery Health Assistance, на iPhone доступне оптимізоване заряджання, а в Samsung можна встановити обмеження заряду до 85%.

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Такі можливості допомагають контролювати процес заряджання та зменшувати ризик перегрівання, однак значення мають і щоденні звички користувача.

Якщо максимальна автономність протягом дня не потрібна, смартфон рекомендується заряджати приблизно до 80-85%. Також варто стежити за температурою пристрою, не залишати його під прямим сонцем або під подушкою під час заряджання.

За можливості можна використовувати повільніше заряджання та відключати смартфон від живлення після досягнення потрібного рівня. Дотримання таких правил за стандартного використання може відкласти необхідність заміни акумулятора на один-два роки.

Раніше Новини.LIVE писали, що суворо дотримуватися правила 20-80% на сучасних смартфонах уже не так важливо, як раніше. Нові системи керування живленням самостійно контролюють процес заряджання, тоді як значно більшу загрозу для ресурсу акумулятора становить перегрів.

Також Новини.LIVE розповідали, що помірне нагрівання зарядного адаптера під час роботи є нормальним явищем, оскільки частина енергії перетворюється на тепло. Якщо ж блок живлення розігрівається настільки сильно, що до нього складно доторкнутися, це може бути ознакою несправності.