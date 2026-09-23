Зарядний пристрій нагрівається: коли тепло може стати загрозою

Зарядний пристрій для смартфона. Фото: Pexels

Легке нагрівання зарядного блока під час роботи зазвичай не є проблемою, адже частина енергії перетворюється на тепло. Однак якщо адаптер стає настільки гарячим, що його важко торкатися, це вже може свідчити про несправність.

Про те, чому зарядний пристрій смартфона може перегріватися та що робити у такій ситуації, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Коли нагрівання зарядного пристрою стає небезпечним

Під час передавання електроенергії частина її втрачається у вигляді тепла, тому помірне нагрівання блока живлення вважається нормальним. Сильніше грітися адаптер і смартфон можуть під час швидкого заряджання.

Якщо використовується сертифікований зарядний пристрій, підключений до справної мережі або повербанка, невелике тепло не повинно викликати занепокоєння.

Небезпечною ситуація стає тоді, коли адаптер нагрівається настільки сильно, що його важко торкатися. У такому випадку потрібно відразу відключити його від живлення, від'єднати кабель і перевірити, чи немає запаху горілого пластику або диму.

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Сильний перегрів може бути пов'язаний із внутрішнім пошкодженням блока живлення, несправністю електромережі або проблемою самого смартфона. Подальше використання може призвести до плавлення компонентів або загоряння.

Однією з причин перегріву можуть бути дешеві або неякісні адаптери. Вони можуть мати слабші захисні схеми та гірше керувати струмом під час заряджання.

Проблему також здатні створювати пошкоджені або неякісні кабелі. Через підвищений електричний опір навантаження на зарядний блок зростає, а разом із ним підвищується й температура.

Ще один фактор — висока температура навколишнього середовища. Пряме сонячне світло або погана вентиляція можуть додатково нагрівати як смартфон, так і зарядний пристрій.

Якщо адаптер почав регулярно перегріватися, його варто перестати використовувати, перевірити кабель на пошкодження та переконатися у справності розетки. Для заряджання краще використовувати сертифіковані аксесуари від відомих виробників.

Раніше Новини.LIVE писали, що багатопортовий адаптер не обов'язково заряджає гаджети повільніше за окремі блоки живлення. Важливо враховувати не лише його загальну потужність, а й те, скільки ватів отримує кожен порт під час одночасного підключення кількох пристроїв.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть смартфон із USB-C може заряджатися повільніше, ніж заявляє виробник. Максимальна швидкість залежить від можливостей самого пристрою, адаптера живлення та кабелю.