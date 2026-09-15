Чому зарядку для смартфона не варто постійно залишати в розетці

Зарядний пристрій у розетці. Фото: Unsplash

Зарядний адаптер продовжує споживати невелику кількість електроенергії, навіть коли смартфон до нього не підключений. Крім зайвих витрат, постійне перебування зарядки в розетці може створювати додаткові ризики, особливо якщо йдеться про дешевий або неякісний адаптер.

Про те, чому зарядку смартфона краще не залишати в розетці без потреби, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Що відбувається із зарядкою, залишеною в розетці

Навіть без підключеного смартфона зарядний адаптер може споживати приблизно 0,1-0,5 Вт. Таке споживання називають резервним або "вампірським", оскільки електроенергія витрачається навіть тоді, коли пристрій фактично не використовується.

Для одного адаптера витрати невеликі, однак у будинку може одночасно залишатися підключеною велика кількість зарядок та інших електроприладів. У такому разі споживання в режимі очікування поступово накопичується та збільшує загальні витрати на електроенергію.

Ще одна причина не залишати зарядку постійно підключеною — можливий перегрів. Особливо це стосується підроблених або дешевих неофіційних адаптерів, у яких можуть використовуватися компоненти нижчої якості та не дотримуватися необхідні стандарти безпеки.

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Рекомендується використовувати оригінальні зарядні пристрої виробника смартфона або сертифіковані моделі від надійних сторонніх брендів.

Навіть якісний адаптер залишається електричним пристроєм і під час постійного підключення до мережі може зазнавати впливу перепадів напруги. З часом це здатне пошкодити зарядний пристрій.

Тому найпростіший спосіб уникнути зайвого споживання електроенергії та зменшити можливі ризики — відключати зарядний адаптер від розетки, коли він не використовується.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть смартфон із роз'ємом USB-C може заряджатися значно повільніше, ніж обіцяє виробник. Максимальна швидкість залежить від можливостей самого пристрою, адаптера живлення та кабелю.

Також Новини.LIVE розповідали, що підроблений зарядний пристрій може становити реальну небезпеку, а не лише виявитися неякісним аксесуаром. Така зарядка здатна пошкодити смартфон, спричинити удар струмом або навіть призвести до пожежі.