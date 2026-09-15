Чому зарядку для смартфона не варто постійно залишати в розетці

Багато хто залишає зарядку в розетці: чому не варто цього робити
Зарядний адаптер продовжує споживати невелику кількість електроенергії, навіть коли смартфон до нього не підключений. Крім зайвих витрат, постійне перебування зарядки в розетці може створювати додаткові ризики, особливо якщо йдеться про дешевий або неякісний адаптер.
Про те, чому зарядку смартфона краще не залишати в розетці без потреби, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.
Що відбувається із зарядкою, залишеною в розетці
Навіть без підключеного смартфона зарядний адаптер може споживати приблизно 0,1-0,5 Вт. Таке споживання називають резервним або "вампірським", оскільки електроенергія витрачається навіть тоді, коли пристрій фактично не використовується.
Для одного адаптера витрати невеликі, однак у будинку може одночасно залишатися підключеною велика кількість зарядок та інших електроприладів. У такому разі споживання в режимі очікування поступово накопичується та збільшує загальні витрати на електроенергію.
Ще одна причина не залишати зарядку постійно підключеною — можливий перегрів. Особливо це стосується підроблених або дешевих неофіційних адаптерів, у яких можуть використовуватися компоненти нижчої якості та не дотримуватися необхідні стандарти безпеки.
Рекомендується використовувати оригінальні зарядні пристрої виробника смартфона або сертифіковані моделі від надійних сторонніх брендів.
Навіть якісний адаптер залишається електричним пристроєм і під час постійного підключення до мережі може зазнавати впливу перепадів напруги. З часом це здатне пошкодити зарядний пристрій.
Тому найпростіший спосіб уникнути зайвого споживання електроенергії та зменшити можливі ризики — відключати зарядний адаптер від розетки, коли він не використовується.
Раніше Новини.LIVE писали, що навіть смартфон із роз'ємом USB-C може заряджатися значно повільніше, ніж обіцяє виробник. Максимальна швидкість залежить від можливостей самого пристрою, адаптера живлення та кабелю.
Також Новини.LIVE розповідали, що підроблений зарядний пристрій може становити реальну небезпеку, а не лише виявитися неякісним аксесуаром. Така зарядка здатна пошкодити смартфон, спричинити удар струмом або навіть призвести до пожежі.