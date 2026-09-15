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Многие оставляют зарядку в розетке: почему этого делать не стоит

Ua ru
15 сентября 2026 16:32
Почему зарядку для смартфона не следует постоянно оставлять в розетке
Зарядное устройство в розетке. Фото: Unsplash

Зарядный адаптер продолжает потреблять небольшое количество электроэнергии, даже когда смартфон к нему не подключен. Помимо лишних затрат, постоянное нахождение зарядного устройства в розетке может создавать дополнительные риски, особенно если речь идет о дешевом или некачественном адаптере.

О том, почему зарядное устройство смартфона лучше не оставлять в розетке без необходимости, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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Что происходит с зарядным устройством, оставленным в розетке

Даже без подключенного смартфона зарядный адаптер может потреблять примерно 0,1-0,5 Вт. Такое потребление называют резервным или "вампирским", поскольку электроэнергия расходуется даже тогда, когда устройство фактически не используется.

Для одного адаптера расходы невелики, однако в доме может одновременно оставаться подключенным большое количество зарядных устройств и других электроприборов. В таком случае потребление в режиме ожидания постепенно накапливается и увеличивает общие расходы на электроэнергию.

Еще одна причина не оставлять зарядное устройство постоянно подключенным — возможный перегрев. Особенно это касается поддельных или дешевых неофициальных адаптеров, в которых могут использоваться компоненты более низкого качества и не соблюдаться необходимые стандарты безопасности.

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Рекомендуется использовать оригинальные зарядные устройства производителя смартфона или сертифицированные модели от надежных сторонних брендов.

Даже качественный адаптер остается электрическим устройством и при постоянном подключении к сети может подвергаться воздействию перепадов напряжения. Со временем это может привести к повреждению зарядного устройства.

Поэтому самый простой способ избежать излишнего потребления электроэнергии и снизить возможные риски — отключать зарядное устройство от розетки, когда оно не используется.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже смартфон с разъемом USB-C может заряжаться значительно медленнее, чем обещает производитель. Максимальная скорость зависит от возможностей самого устройства, адаптера питания и кабеля.

Также Новини.LIVE сообщали, что поддельное зарядное устройство может представлять реальную опасность, а не просто оказаться некачественным аксессуаром. Такая зарядка способна повредить смартфон, вызвать удар током или даже привести к пожару.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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