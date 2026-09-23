Зарядное устройство нагревается: когда тепло может представлять опасность

Зарядное устройство для смартфона. Фото: Pexels

Незначительный нагрев зарядного устройства во время работы обычно не представляет проблемы, ведь часть энергии преобразуется в тепло. Однако если адаптер нагревается настолько, что к нему трудно прикоснуться, это уже может свидетельствовать о неисправности.

О том, почему зарядное устройство смартфона может перегреваться и что делать в такой ситуации, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Когда нагрев зарядного устройства становится опасным

При передаче электроэнергии часть её теряется в виде тепла, поэтому умеренный нагрев блока питания считается нормальным. Сильнее нагреваться адаптер и смартфон могут во время быстрой зарядки.

Если используется сертифицированное зарядное устройство, подключенное к исправной сети или внешнему аккумулятору, небольшое тепло не должно вызывать беспокойства.

Ситуация становится опасной тогда, когда адаптер нагревается настолько сильно, что к нему трудно прикоснуться. В таком случае нужно сразу отключить его от питания, отсоединить кабель и проверить, нет ли запаха горелого пластика или дыма.

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Сильный перегрев может быть связан с внутренним повреждением блока питания, неисправностью электросети или проблемой самого смартфона. Дальнейшее использование может привести к плавлению компонентов или возгоранию.

Одной из причин перегрева могут быть дешёвые или некачественные адаптеры. Они могут иметь менее надёжные защитные схемы и хуже регулировать ток во время зарядки.

Проблему также могут создавать поврежденные или некачественные кабели. Из-за повышенного электрического сопротивления нагрузка на зарядный блок возрастает, а вместе с ней повышается и температура.

Еще один фактор — высокая температура окружающей среды. Прямой солнечный свет или плохая вентиляция могут дополнительно нагревать как смартфон, так и зарядное устройство.

Если адаптер начал регулярно перегреваться, его следует перестать использовать, проверить кабель на наличие повреждений и убедиться в исправности розетки. Для зарядки лучше использовать сертифицированные аксессуары от известных производителей.

Ранее Новини.LIVE писали, что многопортовый адаптер не обязательно заряжает гаджеты медленнее, чем отдельные блоки питания. Важно учитывать не только его общую мощность, но и то, сколько ватт получает каждый порт при одновременном подключении нескольких устройств.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже смартфон с USB-C может заряжаться медленнее, чем заявляет производитель. Максимальная скорость зависит от возможностей самого устройства, адаптера питания и кабеля.