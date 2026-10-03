Как заряжать смартфон, чтобы аккумулятор служил дольше: правило 80%

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Ежедневные привычки зарядки напрямую влияют на то, как быстро аккумулятор смартфона будет терять свою первоначальную ёмкость. Одним из самых распространенных ориентиров считается заряд примерно до 80%, что помогает снизить нагрузку на аккумулятор.

О том, до какого уровня лучше заряжать смартфон, чтобы аккумулятор служил дольше, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Реклама

Почему заряд до 80% может снизить износ аккумулятора

Литий-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к высокой температуре и повышенному напряжению. Чем ближе уровень заряда к 100%, тем выше становится напряжение внутри элемента, а вместе с ним возрастает нагрузка на аккумулятор.

Если останавливать зарядку примерно на 80%, аккумулятор будет меньше времени работать в условиях высокого напряжения. Это помогает замедлить потерю его первоначальной ёмкости.

Производители смартфонов уже добавляют собственные функции для более бережной зарядки. В Google Pixel используется Battery Health Assistance, на iPhone доступна оптимизированная зарядка, а в Samsung можно установить ограничение заряда до 85%.

Читайте также:

Такие возможности помогают контролировать процесс зарядки и снижать риск перегрева, однако важны и повседневные привычки пользователя.

Если максимальная автономность в течение дня не требуется, смартфон рекомендуется заряжать примерно до 80-85%. Также стоит следить за температурой устройства, не оставлять его под прямыми солнечными лучами или под подушкой во время зарядки.

По возможности можно использовать более медленную зарядку и отключать смартфон от питания после достижения нужного уровня. Соблюдение таких правил при стандартном использовании может отсрочить необходимость замены аккумулятора на один-два года.

Ранее Новини.LIVE писали, что строго соблюдать правило 20-80% на современных смартфонах уже не так важно, как раньше. Новые системы управления питанием самостоятельно контролируют процесс зарядки, тогда как гораздо большую угрозу для ресурса аккумулятора представляет перегрев.

Также Новини.LIVE сообщали, что умеренный нагрев зарядного адаптера во время работы является нормальным явлением, поскольку часть энергии преобразуется в тепло. Если же блок питания нагревается настолько сильно, что к нему сложно прикоснуться, это может быть признаком неисправности.