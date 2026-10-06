Android-смартфон заряджається повільно навіть зі швидкою зарядкою: що варто змінити

Смартфон на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Навіть смартфон із підтримкою швидкої зарядки не завжди отримує максимальну потужність через системні обмеження та фонову активність. Кілька налаштувань Android можуть зменшити споживання енергії під час заряджання й допомогти батареї поповнюватися швидше.

Про те, які параметри варто перевірити, якщо Android-смартфон заряджається повільніше, ніж очікувалося, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

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Що перевірити в налаштуваннях заряджання

Насамперед варто переконатися, що на смартфоні взагалі активована швидка зарядка.

Назва та розташування цієї функції залежать від виробника, тому найпростіше знайти її через пошук у налаштуваннях за запитом Fast Charging або подібним.

Ще одна функція, яка може обмежувати максимальну швидкість — Adaptive Charging або Optimized Charging. Вона відстежує звички користувача та може призупиняти й відновлювати заряджання, щоб менше навантажувати батарею.

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Якщо смартфон потрібно зарядити якомога швидше, цю функцію можна тимчасово вимкнути:

відкрийте "Налаштування";

перейдіть у "Батарея";

знайдіть "Оптимізація заряджання";

вимкніть Adaptive Charging або Optimized Charging.

На різних моделях шлях може відрізнятися. Наприклад, на Pixel 8 Adaptive Charging розташована в розділі "Батарея" — "Стан батареї" — "Оптимізація заряджання", тоді як на Vivo X300 Pro функція називається Optimized Charging.

Водночас постійно тримати адаптивне заряджання вимкненим не рекомендується. Воно призначене для балансу між швидкістю та довготривалим станом акумулятора, тому відключати його пропонується лише за потреби.

Як зменшити витрати енергії під час заряджання

Ще один спосіб прискорити поповнення батареї — зменшити навантаження на смартфон. Найефективнішим варіантом є повністю вимкнути пристрій на час заряджання.

Якщо це незручно, можна активувати режим польоту. Він відключає мобільну мережу та Wi-Fi, через що смартфон перестає витрачати енергію на перевірку сповіщень і частину фонової синхронізації.

Додатково можна:

вимкнути геолокацію;

тимчасово відключити автоматичну синхронізацію;

зменшити яскравість екрана;

скоротити час до автоматичного вимкнення дисплея;

перейти з підвищеної частоти оновлення на 60 Гц;

не запускати ігри та камеру під час заряджання.

Ці дії самі по собі не збільшують потужність зарядного пристрою. Вони лише скорочують кількість енергії, яку смартфон одночасно витрачає на власну роботу, тому більша частина потужності спрямовується в батарею.

При цьому налаштування не дозволять обійти апаратні обмеження. Якщо смартфон підтримує максимум 30 Вт, він не почне заряджатися швидше за цей рівень незалежно від змінених параметрів.

Раніше Новини.LIVE писали, що спосіб щоденного заряджання може впливати на темпи зношування акумулятора смартфона. Одним зі способів зменшити навантаження на батарею вважають обмеження заряду приблизно на рівні 80%.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфон продовжує витрачати енергію у фоновому режимі навіть із вимкненим дисплеєм. Якщо без активного використання за кілька годин зникає 10-20% заряду, спочатку варто перевірити синхронізацію, сповіщення та мережеві налаштування, а вже потім підозрювати зношення батареї.