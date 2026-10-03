Как настроить блокировку спам-звонков: советы для смартфонов на Android

Нежелательные звонки: как избавиться от спам-вызовов на Android
Смартфоны на Android имеют встроенные средства для распознавания и блокировки нежелательных вызовов. В зависимости от модели можно автоматически фильтровать спам, вручную добавлять номера в черный список или поручить обработку звонков голосовому ассистенту.
О том, как избавиться от спам-звонков на Android, пишет редакция Новини.LIVE.
Как включить автоматическую блокировку спама
На Pixel и других смартфонах с приложением Google Phone неизвестные номера можно проверять по базе сообщений о спаме.
Чтобы включить или проверить эту функцию:
- откройте приложение "Телефон";
- нажмите три точки в правом верхнем углу и выберите "Настройки";
- перейдите в "Определитель номера и спам";
- включите "Показывать идентификатор абонента и спам", если функция отключена;
- активируйте "Фильтровать спам-звонки", чтобы автоматически отправлять их в голосовую почту.
На смартфонах Samsung для этого используется функция Smart Call.
Чтобы ее активировать:
- откройте приложение "Телефон" и перейдите во вкладку "Клавиатура";
- нажмите три точки в правом верхнем углу;
- выберите "Настройки";
- перейдите в "Определитель номера и защита от спама";
- включите соответствующий переключатель.
Также можно активировать "Блокировать спам и мошеннические звонки", чтобы подозрительные вызовы автоматически отклонялись.
Как вручную заблокировать нежелательный номер
На Pixel и других устройствах Android:
- откройте вкладку "Недавние вызовы";
- коснитесь нужного номера;
- выберите "Заблокировать номер";
- при желании поставьте отметку "Сообщить о спаме".
Чтобы просмотреть список заблокированных номеров:
- нажмите три точки в правом верхнем углу;
- перейдите в "Настройки";
- откройте "Заблокированные номера".
На смартфонах Samsung:
- откройте вкладку "Недавние вызовы";
- нажмите кнопку "i" рядом с нужным номером;
- выберите "Заблокировать".
Список заблокированных номеров можно найти в "Настройках" в разделе "Заблокированные номера".
Как использовать ассистента для обработки вызовов
На Google Pixel доступна функция Call Screen, которая может автоматически принимать звонки вместо пользователя.
Чтобы ее включить:
- откройте приложение "Телефон";
- нажмите три точки в правом верхнем углу;
- перейдите в "Настройки" — "Call Screen";
- включите "Автоматическую фильтрацию вызовов".
После этого можно выбрать уровень защиты:
- максимальный — проверяются все неизвестные номера, а спам отклоняется;
- средний — проверяются подозрительные номера, а спам отклоняется;
- базовый — блокируется только известный спам.
При необходимости также можно активировать сохранение аудиозаписей Call Screen. Во время проверки Google Assistant обрабатывает вызов, а пользователь получает текстовую транскрипцию разговора и может решить, что делать дальше.
На Samsung альтернативой является Bixby Text Call.
Чтобы включить функцию:
- откройте приложение "Телефон";
- нажмите три точки в правом верхнем углу;
- перейдите в "Настройки";
- выберите "Текстовый вызов";
- включите функцию и настройте язык;
- при необходимости добавьте персонализированные ответы.
После активации во время входящего звонка появится кнопка "Текстовый вызов". Пользователь сможет просмотреть текстовый диалог или присоединиться к разговору.
Ранее Новини.LIVE писали, что незнакомый номер сам по себе еще не свидетельствует о мошенничестве, однако перед ответом можно попытаться выяснить, кто звонит. Один из доступных вариантов — проверить номер в Viber, где он иногда привязан к имени или никнейму владельца.
Также Новини.LIVE рассказывали, что серия звонков, во время которых в трубке никто не отвечает, может быть способом проверки активности номера. Так злоумышленники выясняют, пользуется ли им реальный человек и реагирует ли он на вызовы.