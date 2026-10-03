Как настроить блокировку спам-звонков: советы для смартфонов на Android

Мужчина со смартфоном в руках. Фото: Magnific

Смартфоны на Android имеют встроенные средства для распознавания и блокировки нежелательных вызовов. В зависимости от модели можно автоматически фильтровать спам, вручную добавлять номера в черный список или поручить обработку звонков голосовому ассистенту.

О том, как избавиться от спам-звонков на Android, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как включить автоматическую блокировку спама

На Pixel и других смартфонах с приложением Google Phone неизвестные номера можно проверять по базе сообщений о спаме.

Чтобы включить или проверить эту функцию:

откройте приложение "Телефон";

нажмите три точки в правом верхнем углу и выберите "Настройки";

перейдите в "Определитель номера и спам";

включите "Показывать идентификатор абонента и спам", если функция отключена;

активируйте "Фильтровать спам-звонки", чтобы автоматически отправлять их в голосовую почту.

На смартфонах Samsung для этого используется функция Smart Call.

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Чтобы ее активировать:

откройте приложение "Телефон" и перейдите во вкладку "Клавиатура";

нажмите три точки в правом верхнем углу;

выберите "Настройки";

перейдите в "Определитель номера и защита от спама";

включите соответствующий переключатель.

Также можно активировать "Блокировать спам и мошеннические звонки", чтобы подозрительные вызовы автоматически отклонялись.

Как вручную заблокировать нежелательный номер

На Pixel и других устройствах Android:

откройте вкладку "Недавние вызовы";

коснитесь нужного номера;

выберите "Заблокировать номер";

при желании поставьте отметку "Сообщить о спаме".

Чтобы просмотреть список заблокированных номеров:

нажмите три точки в правом верхнем углу;

перейдите в "Настройки";

откройте "Заблокированные номера".

На смартфонах Samsung:

откройте вкладку "Недавние вызовы";

нажмите кнопку "i" рядом с нужным номером;

выберите "Заблокировать".

Список заблокированных номеров можно найти в "Настройках" в разделе "Заблокированные номера".

Как использовать ассистента для обработки вызовов

На Google Pixel доступна функция Call Screen, которая может автоматически принимать звонки вместо пользователя.

Чтобы ее включить:

откройте приложение "Телефон";

нажмите три точки в правом верхнем углу;

перейдите в "Настройки" — "Call Screen";

включите "Автоматическую фильтрацию вызовов".

После этого можно выбрать уровень защиты:

максимальный — проверяются все неизвестные номера, а спам отклоняется;

средний — проверяются подозрительные номера, а спам отклоняется;

базовый — блокируется только известный спам.

При необходимости также можно активировать сохранение аудиозаписей Call Screen. Во время проверки Google Assistant обрабатывает вызов, а пользователь получает текстовую транскрипцию разговора и может решить, что делать дальше.

На Samsung альтернативой является Bixby Text Call.

Чтобы включить функцию:

откройте приложение "Телефон";

нажмите три точки в правом верхнем углу;

перейдите в "Настройки";

выберите "Текстовый вызов";

включите функцию и настройте язык;

при необходимости добавьте персонализированные ответы.

После активации во время входящего звонка появится кнопка "Текстовый вызов". Пользователь сможет просмотреть текстовый диалог или присоединиться к разговору.

Ранее Новини.LIVE писали, что незнакомый номер сам по себе еще не свидетельствует о мошенничестве, однако перед ответом можно попытаться выяснить, кто звонит. Один из доступных вариантов — проверить номер в Viber, где он иногда привязан к имени или никнейму владельца.

Также Новини.LIVE рассказывали, что серия звонков, во время которых в трубке никто не отвечает, может быть способом проверки активности номера. Так злоумышленники выясняют, пользуется ли им реальный человек и реагирует ли он на вызовы.