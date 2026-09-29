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Главная Техно Одна функция Samsung может защитить от спам-звонков: как включить

Одна функция Samsung может защитить от спам-звонков: как включить

Ua ru
29 сентября 2026 14:24
Как настроить блокировку спам-звонков на смартфонах Samsung Galaxy
Смартфон Samsung Galaxy в руках. Фото: Unsplash

На смартфонах Samsung Galaxy есть несколько встроенных настроек, которые помогают значительно сократить количество нежелательных звонков. Они позволяют автоматически блокировать спам и отклонять скрытые номера.

О том, как настроить Samsung Galaxy для защиты от спам-звонков, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

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Как настроить блокировку спам-звонков на смартфонах Samsung

В приложении "Телефон" Samsung есть функция "Идентификатор абонента и защита от спама". Она проверяет входящие номера по базе известных мошеннических и нежелательных звонков.

Однако одного включения этой функции недостаточно — ниже расположен отдельный параметр "Блокировать спам и мошеннические звонки". Именно он позволяет автоматически отклонять номера, которые система уже распознала как нежелательные.

Доступны два варианта: блокировать только мошеннические звонки с высоким риском или все номера, помеченные как спам и мошенничество. Второй режим также может блокировать телемаркетинг и автоматические звонки.

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Для активации нужно открыть "Телефон" — меню с тремя точками — "Настройки" — "Идентификатор абонента и защита от спама", а затем включить блокировку.

Спам-фильтр не может оценить номер, если он скрыт и на экране отображается как "Частный номер".

Для таких случаев в Samsung есть параметр "Блокировать звонки с неизвестных номеров" в разделе "Блокировка номеров". На Android под "неизвестными" в данном случае подразумеваются именно звонки без Caller ID, а не все номера, которых нет в контактах.

Поэтому обычный звонок от курьера, мастера или другого человека с видимым номером будет по-прежнему проходить. В то же время звонки со скрытым номером будут блокироваться.

Исключением могут быть больницы или клиники, которые иногда звонят со скрытых линий, а также отдельные международные звонки, при которых номер не передается сетью.

Дополнительный уровень защиты — функция Scam Detection от Google. Раньше она была доступна только на Pixel, но теперь появляется и на Galaxy с One UI 9. Она может предупредить пользователя уже во время звонка, если разговор начинает выглядеть подозрительно.

Ранее Новини.LIVE писали, что серия звонков, после которых в трубке никто не отвечает, может быть способом проверки телефонного номера. Так злоумышленники выясняют, используется ли он и реагирует ли на звонки реальный человек.

Также Новини.LIVE рассказывали, что подозрительный звонок не всегда поступает с явно незнакомого номера — мошенники могут использовать международные, мобильные или стационарные форматы. Прежде чем отвечать, стоит проверить код страны, формат номера и вспомнить, ждали ли вы такого звонка.

Samsung Galaxy опасные номера функции смартфона спам-звонки
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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