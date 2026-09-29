Як налаштувати блокування спам-дзвінків на смартфонах Samsung Galaxy

Смартфон Samsung Galaxy в руках. Фото: Unsplash

На смартфонах Samsung Galaxy є кілька вбудованих налаштувань, які допомагають значно скоротити кількість небажаних дзвінків. Вони дозволяють автоматично блокувати спам та відхиляти приховані номери.

Про те, як налаштувати Samsung Galaxy для захисту від спам-дзвінків, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

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Як налаштувати блокування спам-дзвінків на смартфонах Samsung

У застосунку "Телефон" Samsung є функція "Ідентифікатор абонента та захист від спаму". Вона перевіряє вхідні номери за базою відомих шахрайських і небажаних викликів.

Однак одного ввімкнення цієї функції недостатньо — нижче розташований окремий параметр "Блокувати спам і шахрайські дзвінки". Саме він дозволяє автоматично відхиляти номери, які система вже розпізнала як небажані.

Доступні два варіанти: блокувати лише шахрайські дзвінки з високим ризиком або всі номери, позначені як спам і шахрайство. Другий режим також може блокувати телемаркетинг та автоматичні дзвінки.

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Для активації потрібно відкрити "Телефон" — меню з трьома крапками — "Налаштування" — "Ідентифікатор абонента та захист від спаму", а потім увімкнути блокування.

Спам-фільтр не може оцінити номер, якщо він прихований і на екрані відображається як "Приватний номер".

Для таких випадків у Samsung є параметр "Блокувати дзвінки з невідомих номерів" у розділі "Блокування номерів". На Android під "невідомими" у цьому випадку маються на увазі саме виклики без Caller ID, а не всі номери, яких немає у контактах.

Тому звичайний дзвінок від кур'єра, майстра або іншої людини з видимим номером продовжить проходити. Водночас дзвінки з прихованим номером блокуватимуться.

Винятком можуть бути лікарні або клініки, які іноді телефонують із прихованих ліній, а також окремі міжнародні виклики, де номер не передається мережею.

Додатковий рівень захисту — функція Scam Detection від Google. Раніше вона була доступна лише на Pixel, але тепер з'являється і на Galaxy з One UI 9. Вона може попередити користувача вже під час дзвінка, якщо розмова починає мати подозрілий вигляд.

Раніше Новини.LIVE писали, що серія дзвінків, після яких у слухавці ніхто не відповідає, може бути способом перевірки телефонного номера. Так зловмисники з'ясовують, чи використовується він і чи реагує на виклики реальна людина.

Також Новини.LIVE розповідали, що підозрілий дзвінок не завжди надходить із явно незнайомого номера — шахраї можуть використовувати міжнародні, мобільні або стаціонарні формати. Перед відповіддю варто перевірити код країни, вигляд номера та пригадати, чи очікували ви такого виклику.