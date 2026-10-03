Як налаштувати блокування спам-дзвінків: поради для смартфонів на Android

Чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Magnific

Смартфони на Android мають вбудовані засоби для розпізнавання та блокування небажаних викликів. Залежно від моделі можна автоматично фільтрувати спам, вручну додавати номери до чорного списку або доручити обробку дзвінків голосовому асистенту.

Про те, як позбутися спам-дзвінків на Android, пише редакція Новини.LIVE.

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Як увімкнути автоматичне блокування спаму

На Pixel та інших смартфонах із застосунком Google Phone невідомі номери можна перевіряти за базою повідомлень про спам.

Щоб увімкнути або перевірити цю функцію:

відкрийте застосунок "Телефон";

натисніть три крапки у верхньому правому куті та виберіть "Налаштування";

перейдіть у "Визначення номера абонента та спам";

увімкніть "Показувати ідентифікатор абонента та спам", якщо функція вимкнена;

активуйте "Фільтрувати спам-дзвінки", щоб автоматично надсилати їх у голосову пошту.

На смартфонах Samsung для цього використовується функція Smart Call.

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Щоб її активувати:

відкрийте застосунок "Телефон" і перейдіть у вкладку "Клавіатура";

натисніть три крапки у верхньому правому куті;

виберіть "Налаштування";

перейдіть у "Визначення номера абонента та захист від спаму";

увімкніть відповідний перемикач.

Також можна активувати "Блокувати спам та шахрайські дзвінки", щоб підозрілі виклики автоматично відхилялися.

Як вручну заблокувати небажаний номер

На Pixel та інших пристроях Android:

відкрийте вкладку "Останні виклики";

торкніться потрібного номера;

виберіть "Заблокувати номер";

за бажанням поставте позначку "Повідомити про спам".

Щоб переглянути список заблокованих номерів:

натисніть три крапки у верхньому правому куті;

перейдіть у "Налаштування";

відкрийте "Заблоковані номери".

На смартфонах Samsung:

відкрийте вкладку "Останні виклики";

натисніть кнопку "i" поруч із потрібним номером;

виберіть "Заблокувати".

Список заблокованих номерів можна знайти в "Налаштуваннях" у розділі "Заблоковані номери".

Як використовувати асистента для обробки викликів

На Google Pixel доступна функція Call Screen, яка може автоматично приймати дзвінки замість користувача.

Щоб її увімкнути:

відкрийте застосунок "Телефон";

натисніть три крапки у верхньому правому куті;

перейдіть у "Налаштування" — "Call Screen";

увімкніть "Автоматичне фільтрування викликів".

Після цього можна вибрати рівень захисту:

максимальний — перевіряються всі невідомі номери, а спам відхиляється;

середній — перевіряються підозрілі номери, а спам відхиляється;

базовий — блокується лише відомий спам.

За потреби також можна активувати збереження аудіозаписів Call Screen. Під час перевірки Google Assistant обробляє виклик, а користувач отримує текстову транскрипцію розмови та може вирішити, що робити далі.

На Samsung альтернативою є Bixby Text Call.

Щоб увімкнути функцію:

відкрийте застосунок "Телефон";

натисніть три крапки у верхньому правому куті;

перейдіть у "Налаштування";

виберіть "Текстовий виклик";

увімкніть функцію та налаштуйте мову;

за потреби додайте персоналізовані відповіді.

Після активації під час вхідного дзвінка з'явиться кнопка "Текстовий виклик". Користувач зможе переглянути текстовий діалог або приєднатися до розмови.

Раніше Новини.LIVE писали, що незнайомий номер сам по собі ще не свідчить про шахрайство, однак перед відповіддю можна спробувати з'ясувати, хто телефонує. Один із доступних варіантів — перевірити номер у Viber, де він іноді прив'язаний до імені або нікнейму власника.

Також Новини.LIVE розповідали, що серія дзвінків, під час яких у слухавці ніхто не відповідає, може бути способом перевірки активності номера. Так зловмисники з'ясовують, чи користується ним реальна людина та чи реагує вона на виклики.