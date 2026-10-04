Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Техно Почему стоит отказаться от привычки закрывать приложения на Android

Почему стоит отказаться от привычки закрывать приложения на Android

Ua ru
4 октября 2026 06:32
Ваш телефон может работать быстрее: почему не стоит выгружать приложения из памяти
Android-смартфон на столе. Фото: Unsplash

Привычка постоянно закрывать все открытые приложения на Android кажется способом освободить оперативную память и ускорить работу смартфона. Однако на современных устройствах это часто приводит к обратному эффекту, поскольку системе приходится тратить дополнительные ресурсы на повторный запуск программ.

О том, почему не стоит постоянно закрывать приложения на Android, пишет редакция Новини.LIVE.

Реклама

Android самостоятельно управляет фоновыми приложениями

Android умеет автоматически сокращать использование ресурсов неактивными приложениями. Такой подход используется еще с Android 6.0 Marshmallow, выпущенной в 2015 году.

Есть несколько распространенных причин, по которым пользователи продолжают принудительно закрывать приложения, однако этот подход не всегда дает ожидаемый результат:

  • экономия заряда батареи — Android самостоятельно управляет фоновыми процессами, поэтому постоянное закрытие приложений обычно не дает заметной экономии;
  • ускорение работы смартфона — после полного закрытия приложению приходится запускаться заново, что требует дополнительных ресурсов и может замедлять работу;
  • сокращение мобильного трафика — фоновый доступ к интернету можно отдельно ограничить в настройках, однако это может повлиять на получение уведомлений.

Начиная с Android 6.0, Google использует режим Doze. Он переводит неиспользуемые приложения в спящий режим, помогая снизить расход заряда и нагрузку на процессор.

Читайте также:

В первых версиях Doze мог работать слишком агрессивно и влиять, например, на будильники или уведомления. В современных версиях Android алгоритмы стали более точными, хотя Samsung, OnePlus, Huawei и Xiaomi могут дополнительно изменять работу оптимизации в своих оболочках.

Почему повторный запуск может требовать больше ресурсов

Когда приложение полностью закрывают, при следующем открытии системе приходится заново загружать его компоненты. В Android различают три типа запуска:

  • холодный запуск — приложение запускается с нуля после полного закрытия, поэтому требует больше всего времени и ресурсов;
  • теплый запуск — часть данных приложения ещё остаётся в памяти, поэтому оно открывается быстрее;
  • горячий запуск — приложение уже находится в памяти и просто возвращается на передний план, практически не требуя дополнительных ресурсов.

Именно поэтому постоянная очистка списка недавних приложений не обязательно делает смартфон быстрее. Если система оставляет приложение в памяти, его следующий запуск может быть быстрее и требовать меньше ресурсов, чем после полного закрытия.

Ранее Новини.LIVE писали, что Android-смартфоны могут самостоятельно отсеивать часть нежелательных звонков ещё до того, как пользователь ответит. В зависимости от модели для этого доступны автоматическое распознавание спама, ручная блокировка номеров или обработка вызовов с помощью голосового помощника.

Также Новини.LIVE рассказывали, что замедление работы смартфона со временем не всегда означает необходимость покупать новое устройство. Причиной могут быть лишние приложения, переполненный кэш и нехватка свободного места, а улучшить работу иногда помогают очистка системы и обновление программного обеспечения.

приложения для Android-смартфона функции смартфона Android-смартфон аккумулятор смартфона
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации