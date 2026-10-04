Ваш телефон может работать быстрее: почему не стоит выгружать приложения из памяти

Android-смартфон на столе. Фото: Unsplash

Привычка постоянно закрывать все открытые приложения на Android кажется способом освободить оперативную память и ускорить работу смартфона. Однако на современных устройствах это часто приводит к обратному эффекту, поскольку системе приходится тратить дополнительные ресурсы на повторный запуск программ.

О том, почему не стоит постоянно закрывать приложения на Android, пишет редакция Новини.LIVE.

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Android самостоятельно управляет фоновыми приложениями

Android умеет автоматически сокращать использование ресурсов неактивными приложениями. Такой подход используется еще с Android 6.0 Marshmallow, выпущенной в 2015 году.

Есть несколько распространенных причин, по которым пользователи продолжают принудительно закрывать приложения, однако этот подход не всегда дает ожидаемый результат:

экономия заряда батареи — Android самостоятельно управляет фоновыми процессами, поэтому постоянное закрытие приложений обычно не дает заметной экономии;

ускорение работы смартфона — после полного закрытия приложению приходится запускаться заново, что требует дополнительных ресурсов и может замедлять работу;

сокращение мобильного трафика — фоновый доступ к интернету можно отдельно ограничить в настройках, однако это может повлиять на получение уведомлений.

Начиная с Android 6.0, Google использует режим Doze. Он переводит неиспользуемые приложения в спящий режим, помогая снизить расход заряда и нагрузку на процессор.

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В первых версиях Doze мог работать слишком агрессивно и влиять, например, на будильники или уведомления. В современных версиях Android алгоритмы стали более точными, хотя Samsung, OnePlus, Huawei и Xiaomi могут дополнительно изменять работу оптимизации в своих оболочках.

Почему повторный запуск может требовать больше ресурсов

Когда приложение полностью закрывают, при следующем открытии системе приходится заново загружать его компоненты. В Android различают три типа запуска:

холодный запуск — приложение запускается с нуля после полного закрытия, поэтому требует больше всего времени и ресурсов;

теплый запуск — часть данных приложения ещё остаётся в памяти, поэтому оно открывается быстрее;

горячий запуск — приложение уже находится в памяти и просто возвращается на передний план, практически не требуя дополнительных ресурсов.

Именно поэтому постоянная очистка списка недавних приложений не обязательно делает смартфон быстрее. Если система оставляет приложение в памяти, его следующий запуск может быть быстрее и требовать меньше ресурсов, чем после полного закрытия.

Ранее Новини.LIVE писали, что Android-смартфоны могут самостоятельно отсеивать часть нежелательных звонков ещё до того, как пользователь ответит. В зависимости от модели для этого доступны автоматическое распознавание спама, ручная блокировка номеров или обработка вызовов с помощью голосового помощника.

Также Новини.LIVE рассказывали, что замедление работы смартфона со временем не всегда означает необходимость покупать новое устройство. Причиной могут быть лишние приложения, переполненный кэш и нехватка свободного места, а улучшить работу иногда помогают очистка системы и обновление программного обеспечения.