Нужно ли отключать Wi-Fi на смартфоне вне дома

Люди со смартфонами в руках. Фото: Unsplash

Включенный Wi-Fi на смартфоне сам по себе потребляет немного энергии, поэтому постоянно отключать его после выхода из дома необязательно. Важнее контролировать автоматическое подключение к незнакомым сетям, которое может создавать риски для безопасности.

О том, стоит ли отключать Wi-Fi на смартфоне перед выходом из дома, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Fakt.

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Что лучше сделать вместо отключения Wi-Fi

Активный Wi-Fi может немного увеличивать расход заряда, однако значительно больше энергии обычно потребляют яркий дисплей, GPS и отдельные приложения. Если человек ненадолго выходит из дома и переключается на мобильный интернет, разница в автономности из-за включенного Wi-Fi будет минимальной.

В то же время смартфон может автоматически подключаться к доступным сетям. Поэтому вместо постоянного ручного отключения Wi-Fi рекомендуется отключить автоматическое подключение и более внимательно относиться к общественным точкам доступа.

Не каждая открытая сеть представляет опасность, однако при использовании незнакомого Wi-Fi следует соблюдать осторожность.

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Для дополнительной защиты смартфона также рекомендуется использовать PIN-код из не менее шести цифр или буквенно-цифровой пароль, избегая простых комбинаций. Дополнительно можно активировать разблокировку по отпечатку пальца или лицу.

Приложения лучше устанавливать только из официальных магазинов Google Play и App Store, а операционную систему и программы регулярно обновлять. Также стоит избегать переходов по подозрительным ссылкам из SMS и электронных писем.

Ранее Новини.LIVE писали, что старому Android-смартфону можно найти новое применение даже после замены на более современную модель. В частности, его можно настроить в качестве Wi-Fi-ретранслятора, чтобы усилить сигнал в тех частях дома, где роутер работает нестабильно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что проблемы с домашним Wi-Fi не всегда требуют смены тарифа или оборудования. Медленную работу сети, обрывы и трудности с подключением иногда удается устранить с помощью простого действия, которое пользователи часто недооценивают.