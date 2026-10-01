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Головна Техно Чи потрібно вимикати Wi-Fi на смартфоні перед виходом з дому

Чи потрібно вимикати Wi-Fi на смартфоні перед виходом з дому

Ua ru
1 жовтня 2026 11:41
Чи потрібно вимикати Wi-Fi на смартфоні поза домом
Люди зі смартфонами в руках. Фото: Unsplash

Увімкнений Wi-Fi на смартфоні сам по собі споживає небагато енергії, тому постійно вимикати його після виходу з дому необов'язково. Важливіше контролювати автоматичне підключення до незнайомих мереж, яке може створювати ризики для безпеки.

Про те, чи варто вимикати Wi-Fi на смартфоні перед виходом з дому, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Fakt.

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Що краще зробити замість вимкнення Wi-Fi

Активний Wi-Fi може трохи збільшувати витрату заряду, однак значно більше енергії зазвичай споживають яскравий дисплей, GPS та окремі застосунки. Якщо людина ненадовго виходить з дому та переходить на мобільний інтернет, різниця в автономності через увімкнений Wi-Fi буде мінімальною.

Водночас смартфон може автоматично підключатися до доступних мереж. Тому замість постійного ручного вимкнення Wi-Fi рекомендується відключити автоматичне підключення та уважніше ставитися до громадських точок доступу.

Не кожна відкрита мережа становить небезпеку, однак під час використання незнайомого Wi-Fi варто дотримуватися обережності.

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Для додаткового захисту смартфона також рекомендується використовувати PIN-код щонайменше з шести цифр або буквено-цифровий пароль, уникаючи простих комбінацій. Додатково можна активувати розблокування за відбитком пальця або обличчям.

Застосунки краще встановлювати лише з офіційних магазинів Google Play та App Store, а операційну систему і програми регулярно оновлювати. Також варто уникати переходів за підозрілими посиланнями з SMS та електронних листів.

Раніше Новини.LIVE писали, що старому Android-смартфону можна знайти нове застосування навіть після заміни на сучаснішу модель. Зокрема, його можна налаштувати як Wi-Fi-повторювач, щоб посилити сигнал у тих частинах оселі, де роутер працює нестабільно.

Також Новини.LIVE розповідали, що проблеми з домашнім Wi-Fi не завжди вимагають зміни тарифу або обладнання. Повільну роботу мережі, обриви та труднощі з підключенням іноді вдається усунути за допомогою простої дії, яку користувачі часто недооцінюють.

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Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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