Как ускорить работу смартфона: данные, которые нужно удалить для оптимизации устройства

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Со временем смартфон может начать работать медленнее из-за большого количества приложений, накопленного кэша и нехватки свободной памяти. Часть проблем можно устранить без замены устройства — достаточно очистить систему и обновить программное обеспечение.

О том, что нужно удалить или очистить, чтобы смартфон работал быстрее, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Удалите ненужные приложения

Прежде чем прибегать к более радикальным мерам, стоит просмотреть список установленных приложений. Чем больше приложений и данных хранится на смартфоне, тем больше ресурсов может тратить система.

На Android приложение можно удалить, удерживая его значок и выбрав соответствующую команду. Также можно очистить оперативную память через раздел "Батарея и обслуживание устройства" — "ОЗУ" — "Очистить".

На iPhone приложение можно удалить, сохранив его данные. Для этого нужно перейти в "Настройки" — "Общие" — "Хранилище iPhone" и выбрать "Удалить приложение".

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Обновите приложения и систему

Регулярные обновления приложений и операционной системы могут исправлять ошибки, повышать безопасность и производительность устройства.

На Android нужно открыть Google Play — "Управление приложениями и устройством" — "Доступные обновления" и выбрать "Обновить всё". Для обновления системы следует перейти в "Обновления ПО" — "Загрузить и установить".

На iPhone обновление системы доступно через "Настройки" — "Общие" — "Обновление ПО". Там же можно настроить автоматическую установку.

Очистите кэш и историю браузера

Кэш, файлы cookie и история браузера со временем накапливают значительный объем данных и могут влиять на работу смартфона.

На Android для очистки кэша нужно открыть "Настройки", выбрать браузер, перейти в раздел с хранилищем и нажать "Очистить кэш".

На iPhone пользователи Safari могут перейти в "Настройки" — "Safari" — "Удалить историю и данные сайтов". В Chrome или Edge очистка выполняется через раздел "Конфиденциальность и безопасность"— "Очистить данные веб-просмотра".

Перезагрузите смартфон или сбросьте настройки

Если устройство продолжает работать медленно, сначала можно просто перезагрузить его. Если это не помогает, одним из вариантов остается сброс к заводским настройкам.

Перед этим нужно создать резервную копию, поскольку все данные на смартфоне будут удалены.

На Android сброс выполняется через "Настройки" — "Общее управление" — "Сброс". На iPhone нужно перейти в "Настройки" — "Общие" — "Перенести данные или сбросить iPhone" — "Стереть всё содержимое и настройки".

Ранее Новини.LIVE писали, что встроенные в смартфоны локальные ИИ-модели могут занимать в хранилище сразу несколько гигабайт. Если пользователь не использует такие функции, на Android и iPhone часть памяти можно освободить, удалив связанные с ними данные.

Также Новини.LIVE рассказывали, что нехватка свободного места не всегда требует удаления личных фото, видео или приложений. Значительный объем памяти могут занимать кэш, временные файлы и дубликаты, которые можно удалить без потери важной информации.