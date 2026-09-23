Как быстро освободить память на Android без удаления фотографий и приложений

Меню внутренней памяти смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Память Android-смартфона может постепенно заполняться даже без большого количества новых фотографий, видео или приложений. Причиной часто становится кэш приложений, который со временем может занимать несколько гигабайт.

О том, как быстро освободить память Android-смартфона без удаления фотографий и приложений, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на CHIP.

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Как очистить кэш приложений на Android

Кэш состоит из временных данных, которые приложения сохраняют для более быстрой работы. Например, браузер может оставлять на смартфоне элементы уже открытых сайтов, чтобы не загружать их повторно.

Со временем объем таких файлов увеличивается. Особенно много кеша могут накапливать браузеры и мессенджеры, в частности Telegram. В некоторых случаях временные данные могут занимать 5, 10 или даже 20 ГБ памяти.

Чтобы очистить кэш, нужно открыть "Настройки", перейти к списку установленных приложений, выбрать нужное приложение и открыть раздел с хранилищем. Там можно увидеть, сколько места занимает кэш, и удалить его с помощью соответствующей кнопки.

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Важно не перепутать "Очистить кэш" с функцией "Очистить хранилище" или Clear storage. Вторая опция удаляет настройки и другую сохраненную информацию приложения.

Если очищать каждую программу вручную неудобно, можно воспользоваться встроенными инструментами оптимизации. На смартфонах Samsung для этого доступно приложение "Обслуживание устройства", на Xiaomi — приложение "Безопасность", а на Pixel ненужные временные файлы можно найти через Files by Google.

Также для поиска ненужных файлов, остатков удаленных приложений и системного мусора можно использовать сторонние решения, в частности SD Maid.

Ранее Новини.LIVE писали, что локальные модели искусственного интеллекта на современных смартфонах могут занимать несколько гигабайт памяти. Если ИИ-функции не используются, часть этого пространства можно освободить как на Android, так и на iPhone.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфоны с накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ стоят заметно дороже, хотя такой объем нужен далеко не всем. Для многих пользователей оптимальным вариантом может стать версия на 256 ГБ.