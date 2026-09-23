Як швидко звільнити пам'ять Android без видалення фото та застосунків

Меню внутрішнього сховища смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Пам'ять Android-смартфона може поступово заповнюватися навіть без великої кількості нових фото, відео чи застосунків. Причиною часто стає кеш програм, який із часом здатен займати кілька гігабайтів.

Про те, як швидко звільнити пам'ять Android-смартфона без видалення фотографій і застосунків, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на CHIP.

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Як очистити кеш застосунків на Android

Кеш складається з тимчасових даних, які програми зберігають для швидшої роботи. Наприклад, браузер може залишати на смартфоні елементи вже відкритих сайтів, щоб не завантажувати їх повторно.

З часом обсяг таких файлів збільшується. Особливо багато кешу можуть накопичувати браузери та месенджери, зокрема Telegram. У деяких випадках тимчасові дані можуть займати 5, 10 або навіть 20 ГБ пам'яті.

Щоб очистити кеш, потрібно відкрити "Налаштування", перейти до списку встановлених застосунків, вибрати потрібну програму та відкрити розділ зі сховищем. Там можна побачити, скільки місця займає кеш, і видалити його відповідною кнопкою.

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Важливо не переплутати "Очистити кеш" із функцією "Очистити сховище" або Clear storage. Друга опція видаляє налаштування та іншу збережену інформацію застосунку.

Якщо очищати кожну програму вручну незручно, можна скористатися вбудованими інструментами оптимізації. На смартфонах Samsung для цього доступне "Обслуговування пристрою", на Xiaomi — застосунок "Безпека", а на Pixel непотрібні тимчасові файли можна знайти через Files by Google.

Також для пошуку непотрібних файлів, залишків видалених програм і системного сміття можна використовувати сторонні рішення, зокрема SD Maid.

Раніше Новини.LIVE писали, що локальні моделі штучного інтелекту на сучасних смартфонах можуть займати кілька гігабайтів пам'яті. Якщо ШІ-функції не використовуються, частину цього простору можна звільнити як на Android, так і на iPhone.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфони з накопичувачем на 512 ГБ або 1 ТБ коштують помітно дорожче, хоча такий обсяг потрібен далеко не всім. Для багатьох користувачів оптимальним варіантом може стати версія на 256 ГБ.