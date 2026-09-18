Як звільнити понад 6 гігабайтів на смартфоні: спосіб працює Android та iPhone

Меню внутрішнього сховища смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Локальні моделі штучного інтелекту на сучасних смартфонах можуть займати кілька гігабайтів пам'яті. Якщо ШІ-функції не використовуються, частину цього простору можна звільнити як на Android, так і на iPhone.

Про те, як звільнити кілька гігабайтів пам'яті смартфона за рахунок локальних моделей ШІ, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SUD.UA.

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Як звільнити пам'ять, яку займають функції ШІ

На смартфонах з Android 14 і новішими версіями може бути встановлений системний застосунок AICore. Він відповідає за роботу локальної моделі Google Gemini Nano та використовується для перевірки граматики, розпізнавання шахрайства, розумних відповідей, автоматичного підсумовування нотаток і перекладу.

Обробка відбувається безпосередньо на пристрої, без передавання персональних даних на віддалений сервер. Водночас AICore може займати близько 6 ГБ пам'яті або більше.

Знайти його можна через "Налаштування" — "Програми", попередньо увімкнувши відображення системних процесів.

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Повністю видалити AICore із системи не можна, однак його можна вимкнути. Для цього потрібно відкрити AICore у списку програм, натиснути "Вимкнути", а потім через меню з трьома крапками вибрати "Видалити оновлення".

Схожа ситуація і на iPhone з підтримкою Apple Intelligence. Локальні моделі використовуються для інструментів роботи з текстом, Siri, миттєвого перекладу та створення короткого змісту сповіщень.

Перевірити, скільки пам'яті займає Apple Intelligence, можна через "Налаштування" — "Основні" — "Сховище iPhone" — "iOS". Обсяг цих даних може перевищувати 7,5 ГБ.

Щоб звільнити місце, Apple Intelligence можна вимкнути через "Налаштування" — "Apple Intelligence і Siri", після чого перезавантажити смартфон.

Також Apple Intelligence працює лише тоді, коли системна мова iPhone та мова Siri збігаються. Якщо змінити мову Siri на іншу, зарезервоване під локальні ШІ-моделі сховище може звільнитися автоматично.

Водночас AICore та Apple Intelligence не є зайвими системними компонентами. Якщо користувач активно використовує функції штучного інтелекту та не має проблем із вільною пам'яттю, ці модулі забезпечують роботу відповідних можливостей безпосередньо на пристрої.

Раніше Новини.LIVE писали, що переповнене сховище може уповільнювати смартфон, спричиняти нестабільну роботу та заважати зберігати нові файли. Звільнити місце на Android та iPhone можна кількома простими способами без повного очищення пристрою.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфони з накопичувачем на 512 ГБ або 1 ТБ коштують помітно дорожче, хоча такий обсяг потрібен далеко не всім. Для багатьох користувачів оптимальним варіантом може стати версія на 256 ГБ.