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Как освободить более 6 гигабайт памяти на Android и iPhone

Ua ru
18 сентября 2026 10:34
Как освободить более 6 гигабайт на смартфоне: способ работает на Android и iPhone
Меню внутренней памяти смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Локальные модели искусственного интеллекта на современных смартфонах могут занимать несколько гигабайт памяти. Если функции ИИ не используются, часть этого пространства можно освободить как на Android, так и на iPhone.

О том, как освободить несколько гигабайт памяти смартфона за счет локальных моделей ИИ, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SUD.UA.

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Как освободить память, занимаемую функциями ИИ

На смартфонах с Android 14 и более поздними версиями может быть установлено системное приложение AICore. Оно отвечает за работу локальной модели Google Gemini Nano и используется для проверки грамматики, распознавания мошенничества, генерации умных ответов, автоматического обобщения заметок и перевода.

Обработка происходит непосредственно на устройстве, без передачи персональных данных на удаленный сервер. При этом AICore может занимать около 6 ГБ памяти или больше.

Найти его можно через "Настройки" — "Приложения", предварительно включив отображение системных процессов.

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Полностью удалить AICore из системы нельзя, однако его можно отключить. Для этого нужно открыть AICore в списке приложений, нажать "Отключить", а затем через меню с тремя точками выбрать "Удалить обновления".

Аналогичная ситуация и на iPhone с поддержкой Apple Intelligence. Локальные модели используются для инструментов работы с текстом, Siri, мгновенного перевода и создания краткого содержания уведомлений.

Проверить, сколько памяти занимает Apple Intelligence, можно через "Настройки" — "Основные" — "Хранилище iPhone" — "iOS". Объем этих данных может превышать 7,5 ГБ.

Чтобы освободить место, Apple Intelligence можно отключить через "Настройки" — "Apple Intelligence и Siri", после чего перезагрузить смартфон.

Также Apple Intelligence работает только тогда, когда системный язык iPhone и язык Siri совпадают. Если изменить язык Siri на другой, зарезервированное под локальные ИИ-модели хранилище может освободиться автоматически.

В то же время AICore и Apple Intelligence не являются лишними системными компонентами. Если пользователь активно использует функции искусственного интеллекта и не испытывает проблем со свободной памятью, эти модули обеспечивают работу соответствующих возможностей непосредственно на устройстве.

Ранее Новини.LIVE писали, что переполненное хранилище может замедлять работу смартфона, вызывать нестабильную работу и мешать сохранять новые файлы. Освободить место на Android и iPhone можно несколькими простыми способами без полной очистки устройства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфоны с накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ стоят заметно дороже, хотя такой объем нужен далеко не всем. Для многих пользователей оптимальным вариантом может стать версия на 256 ГБ.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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