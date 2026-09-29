Як прискорити смартфон: дані, які потрібно видалити для оптимізації пристрою

Смартфон в руках. Фото: Pexels

З часом смартфон може почати працювати повільніше через велику кількість програм, накопичений кеш та нестачу вільної пам'яті. Частину проблем можна усунути без заміни пристрою — достатньо почистити систему та оновити програмне забезпечення.

Про те, що потрібно видалити або очистити, щоб смартфон працював швидше, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Видаліть непотрібні застосунки

Перед радикальнішими кроками варто переглянути список встановлених програм. Чим більше застосунків і даних зберігається на смартфоні, тим більше ресурсів може витрачати система.

На Android програму можна видалити, утримуючи її значок і вибравши відповідну команду. Також можна очистити оперативну пам'ять через розділ "Батарея та обслуговування пристрою" — "ОЗП" — "Очистити".

На iPhone застосунок можна прибрати, зберігши його дані. Для цього потрібно перейти в "Параметри" — "Загальні" — "Сховище iPhone" та вибрати "Усунути програму".

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Оновіть застосунки та систему

Регулярні оновлення програм і операційної системи можуть виправляти помилки, покращувати безпеку та продуктивність пристрою.

На Android потрібно відкрити Google Play — "Керування додатками й пристроєм" — "Доступні оновлення" та вибрати "Оновити всі". Для системного оновлення слід перейти в "Оновлення ПЗ" — "Завантажити та встановити".

На iPhone оновлення системи доступне через "Параметри" — "Загальні" — "Оновлення ПЗ". Там же можна налаштувати автоматичне встановлення.

Очистіть кеш та історію браузера

Кеш, файли cookie та історія браузера з часом накопичують значний обсяг даних і можуть впливати на роботу смартфона.

На Android для очищення кешу потрібно відкрити "Налаштування", вибрати браузер, перейти до розділу зі сховищем і натиснути "Очистити кеш".

На iPhone користувачі Safari можуть перейти в "Параметри" — "Safari" — "Стерти історію і дані сайтів". У Chrome або Edge очищення виконується через розділ "Конфіденційність і безпека" — "Очистити дані вебперегляду".

Перезапустіть смартфон або скиньте налаштування

Якщо пристрій продовжує працювати повільно, спочатку можна просто перезавантажити його. Якщо це не допомагає, одним із варіантів залишається скидання до заводських налаштувань.

Перед цим потрібно створити резервну копію, оскільки всі дані на смартфоні будуть видалені.

На Android скидання виконується через "Налаштування" — "Загальне керування" — "Скидання". На iPhone потрібно перейти в "Параметри" — "Загальні" — "Перенести дані чи скинути iPhone" — "Стерти весь вміст і параметри".

Раніше Новини.LIVE писали, що вбудовані у смартфони локальні ШІ-моделі можуть займати у сховищі одразу кілька гігабайтів. Якщо користувач не задіює такі функції, на Android та iPhone частину пам'яті можна повернути, видаливши пов'язані з ними дані.

Також Новини.LIVE розповідали, що нестача вільного місця не завжди вимагає видаляти особисті фото, відео чи застосунки. Чималий обсяг сховища можуть займати кеш, тимчасові файли та дублікати, які можна прибрати без втрати важливої інформації.