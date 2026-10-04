Ваш телефон може працювати швидше: чому не варто вивантажувати додатки з пам'яті

Android-смартфон на столі. Фото: Unsplash

Звичка постійно закривати всі відкриті застосунки на Android здається способом звільнити оперативну пам'ять і прискорити смартфон. Однак на сучасних пристроях це часто дає протилежний ефект, оскільки системі доводиться витрачати додаткові ресурси на повторний запуск програм.

Про те, чому не варто постійно закривати застосунки на Android, пише редакція Новини.LIVE.

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Android сам керує фоновими застосунками

Android уміє автоматично зменшувати використання ресурсів програмами, які неактивні. Такий підхід використовується ще з Android 6.0 Marshmallow, що вийшла у 2015 році.

Є кілька поширених причин, через які користувачі продовжують примусово закривати застосунки, однак цей підхід не завжди дає очікуваний результат:

економія заряду батареї — Android самостійно керує фоновими процесами, тому постійне закриття застосунків зазвичай не дає помітної економії;

прискорення смартфона — після повного закриття програмі доводиться запускатися заново, що потребує додаткових ресурсів і може уповільнювати роботу;

зменшення мобільного трафіку — фоновий доступ до інтернету можна окремо обмежити в налаштуваннях, однак це може вплинути на отримання сповіщень.

Починаючи з Android 6.0, Google використовує режим Doze. Він переводить невикористовувані застосунки у сплячий режим, допомагаючи зменшити витрату заряду та навантаження на процесор.

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У перших версіях Doze міг працювати занадто агресивно та впливати, наприклад, на будильники або сповіщення. У сучасних версіях Android алгоритми стали точнішими, хоча Samsung, OnePlus, Huawei та Xiaomi можуть додатково змінювати роботу оптимізації у власних оболонках.

Чому повторний запуск може вимагати більше ресурсів

Коли застосунок повністю закривають, під час наступного відкриття системі доводиться заново завантажувати його компоненти. В Android розрізняють три типи запуску:

холодний запуск — застосунок запускається з нуля після повного закриття, тому потребує найбільше часу та ресурсів;

теплий запуск — частина даних програми ще залишається в пам'яті, тому вона відкривається швидше;

гарячий запуск — застосунок уже перебуває в пам'яті й просто повертається на передній план, майже не потребуючи додаткових ресурсів.

Саме тому постійне очищення списку нещодавніх програм не обов'язково робить смартфон швидшим. Якщо система залишає застосунок у пам'яті, його наступний запуск може бути швидшим і вимагати менше ресурсів, ніж після повного закриття.

Раніше Новини.LIVE писали, що Android-смартфони можуть самостійно відсіювати частину небажаних дзвінків ще до того, як користувач відповість. Залежно від моделі для цього доступні автоматичне розпізнавання спаму, ручне блокування номерів або обробка викликів за допомогою голосового асистента.

Також Новини.LIVE розповідали, що уповільнення смартфона з часом не завжди означає необхідність купувати новий пристрій. Причиною можуть бути зайві програми, переповнений кеш і нестача вільного місця, а покращити роботу іноді допомагають очищення системи та оновлення програмного забезпечення.