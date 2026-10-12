Страх перед быстрой зарядкой и антивирус: 4 мифа об Android, которым не стоит верить

Android-смартфоны Google Pixel на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Вокруг Android до сих пор ходят советы, которые были актуальны много лет назад или вообще не имели под собой достаточных оснований. Среди них — обязательное закрытие приложений, отключение Wi-Fi и Bluetooth ради экономии заряда батареи, страх перед быстрой зарядкой и необходимость отдельного антивируса.

О четырёх распространённых мифах об Android пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на How-To Geek.

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Закрывать все приложения для экономии заряда батареи

Android самостоятельно управляет оперативной памятью и закрывает фоновые приложения, когда системе действительно нужно свободное место. При этом и заполненная, и пустая оперативная память потребляют примерно одинаковое количество энергии.

Если постоянно принудительно закрывать приложения, при следующем запуске процессору придется загружать их с нуля и снова помещать в оперативную память. Это может потребовать больше ресурсов, чем если оставить приложение в фоновом режиме.

Отключать Wi-Fi и Bluetooth ради заряда

В режиме ожидания Wi-Fi и Bluetooth потребляют немного энергии. В тесте смартфон с постоянно включенными Wi-Fi и Bluetooth за 24 часа потратил всего на 3,4% больше заряда, чем с выключенными модулями.

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Гораздо сильнее на батарею может влиять слабый Wi-Fi-сигнал. В том же тесте смартфон, который пытался поддерживать нестабильное соединение, расходовал почти втрое больше энергии, чем с выключенными Wi-Fi и Bluetooth.

Быстрая зарядка обязательно быстрее изнашивает аккумулятор

Еще один распространенный миф касается быстрой зарядки. В качестве примера можно привести результаты теста HTX Studio, где после 500 циклов на iPhone быстрая зарядка привела к примерно на 0,5 процентного пункта большему износу батареи по сравнению с медленной.

В то же время Android-смартфоны, участвовавшие в том же тесте, показали даже немного меньший износ при быстрой зарядке. Поэтому в долгосрочной перспективе разница между быстрой и медленной зарядкой для современных Android-устройств может быть незначительной.

На Android обязательно нужен отдельный антивирус

Современные Android-смартфоны уже имеют встроенные средства защиты. Google Play Protect входит в состав Google Play Services и проверяет установленные приложения на наличие вредоносного программного обеспечения, в том числе и те, которые загружены не из Google Play.

В Chrome также работает Google Safe Browsing, который предупреждает об опасных сайтах и загрузках. Кроме того, Google регулярно выпускает обновления безопасности, хотя частота их получения зависит от производителя и конкретной модели смартфона.

Ранее Новини.LIVE писали, что поддержка быстрой зарядки сама по себе не гарантирует максимальную скорость зарядки аккумулятора. На процесс могут влиять системные ограничения и активность смартфона в фоновом режиме, поэтому изменение отдельных настроек Android может снизить потребление энергии во время зарядки.

Также Новини.LIVE рассказывали, что привычка постоянно закрывать все приложения на Android не обязательно помогает смартфону работать быстрее. Система сама управляет оперативной памятью, а принудительное завершение приложений может лишь увеличить расход ресурсов при их повторном запуске.