Почему на смартфоне появляется значок "плюс в кружке" и стоит ли его отключать

Значок "плюс в кружке" в статусной строке смартфона. Фото: CHIP

На экране Android-смартфона иногда появляется необычный значок в виде знака "плюс" внутри круга, который может озадачить владельца устройства. Он сигнализирует о включенном режиме экономии мобильного трафика, из-за которого некоторые приложения работают с ограничениями, а уведомления могут поступать с задержкой.

Что означает этот символ и как управлять соответствующей функцией, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на CHIP.

Реклама

Почему на Android появляется плюс в кружке

Значок с плюсом внутри круга на большинстве Android-смартфонов означает, что активирован режим экономии данных (Data Saver). Его назначение — сокращать использование мобильного интернета, прежде всего ограничивая фоновую активность приложений.

Эта функция особенно полезна, когда у пользователя ограниченный пакет мобильного трафика. Однако экономия мобильного интернета может повлиять на привычную работу смартфона.

В частности, после активации режима возможны следующие ограничения:

Читайте также:

изображения в некоторых приложениях могут загружаться только после нажатия;

сообщения и уведомления иногда приходят с задержкой или вообще не появляются;

фоновая активность некоторых программ ограничивается;

функция мобильной точки доступа может быть недоступна.

При этом вид индикатора зависит от производителя. Например, на смартфонах Samsung Galaxy режим экономии трафика обозначается двумя стрелками в треугольнике, а на iPhone аналогичная функция не имеет отдельного значка в строке состояния.

Android также позволяет сделать исключения для определенных приложений. Благодаря этому выбранные программы могут продолжать работать без ограничений даже тогда, когда режим экономии трафика активен.

Как отключить режим экономии данных на телефоне

Если сообщения стали приходить с задержкой или приложения работают необычно, стоит проверить настройки экономии мобильного интернета.

Расположение нужного переключателя зависит от устройства:

Google Pixel и большинство Android-смартфонов: "Настройки" — "Сеть и Интернет" — "Экономия трафика".

Samsung Galaxy: "Настройки" — "Подключения" — "Использование данных" — "Экономия трафика".

iPhone: "Настройки" — "Мобильные данные" — выбор SIM-карты — "Режим данных" — "Режим экономии данных".

В соответствующем меню эту функцию можно включить или выключить в зависимости от потребностей.

Помимо системных настроек, отдельные приложения имеют собственные инструменты для сокращения потребления интернет-трафика. Например, такие возможности предусмотрены в Instagram и Snapchat.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые значки в верхней части экрана Android могут быть непонятны пользователям. В частности, значок ключа появляется, когда смартфон подключен к VPN, и сигнализирует об активности защищенного соединения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что буква "N" рядом с индикаторами сети и заряда батареи на Android означает работу NFC. Эта технология обеспечивает беспроводной обмен данными между устройствами на небольшом расстоянии.