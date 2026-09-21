Что означает значок ключа на Android и как удалить его из строки состояния

Значок ключа на экране смартфона: что он означает и как его убрать
В строке состояния Android иногда появляются необычные значки, которые могут сбить с толку. Один из них — значок в виде ключа, указывающий на активное VPN-соединение.
О том, почему на Android появляется значок ключа и как его убрать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.
Как убрать значок ключа на Android
Значок ключа означает, что смартфон подключен к VPN. Такой сервис скрывает реальный IP-адрес пользователя и использует адрес VPN-сервера, а также может применяться для доступа к сайтам с региональными ограничениями.
Каждый раз после активации VPN в строке состояния Android может появляться значок ключа. Чтобы он исчез, нужно отключить активное VPN-соединение.
Если для этого используется стороннее приложение, например Windscribe или ProtonVPN, достаточно открыть его и нажать кнопку отключения или Disconnect.
Если VPN настроено непосредственно через систему, необходимо открыть "Настройки", найти через поиск раздел VPN и отключить активное соединение.
На некоторых смартфонах Google Pixel 7 и более новых моделях также есть встроенный VPN. Чтобы его отключить, необходимо:
- перейти в "Настройки";
- открыть "Сеть и Интернет";
- выбрать "VPN";
- в меню выбрать "VPN от Google";
- отключить параметр "Использовать VPN".
После отключения VPN значок ключа должен автоматически исчезнуть из строки состояния.
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