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Значок ключа на экране смартфона: что он означает и как его убрать

Ua ru
21 сентября 2026 14:24
Что означает значок ключа на Android и как удалить его из строки состояния
Значок ключа в статус-баре смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

В строке состояния Android иногда появляются необычные значки, которые могут сбить с толку. Один из них — значок в виде ключа, указывающий на активное VPN-соединение.

О том, почему на Android появляется значок ключа и как его убрать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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Как убрать значок ключа на Android

Значок ключа означает, что смартфон подключен к VPN. Такой сервис скрывает реальный IP-адрес пользователя и использует адрес VPN-сервера, а также может применяться для доступа к сайтам с региональными ограничениями.

Каждый раз после активации VPN в строке состояния Android может появляться значок ключа. Чтобы он исчез, нужно отключить активное VPN-соединение.

Если для этого используется стороннее приложение, например Windscribe или ProtonVPN, достаточно открыть его и нажать кнопку отключения или Disconnect.

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Если VPN настроено непосредственно через систему, необходимо открыть "Настройки", найти через поиск раздел VPN и отключить активное соединение.

На некоторых смартфонах Google Pixel 7 и более новых моделях также есть встроенный VPN. Чтобы его отключить, необходимо:

  • перейти в "Настройки";
  • открыть "Сеть и Интернет";
  • выбрать "VPN";
  • в меню выбрать "VPN от Google";
  • отключить параметр "Использовать VPN".

После отключения VPN значок ключа должен автоматически исчезнуть из строки состояния.

Ранее Новини.LIVE писали, что регулярная перезагрузка смартфона может помочь устранить мелкие сбои, очистить оперативную память и сделать работу устройства более стабильной. Делать это раз в неделю полезно, хотя строго придерживаться такого графика не обязательно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Android может хранить приложения в памяти даже после завершения активного использования, а часть из них продолжает работать в фоновом режиме. Скрытый параметр для разработчиков позволяет приостанавливать такие приложения и потенциально сокращать излишний расход заряда.

полезные советы VPN функции смартфона Android-смартфон
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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