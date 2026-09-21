Що означає значок ключа на Android і як прибрати його з рядка стану

Іконка ключа у статус-барі смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

У рядку стану Android іноді з'являються незвичні значки, які можуть збивати з пантелику. Один із них — іконка у вигляді ключа, що вказує на активне VPN-з'єднання.

Про те, чому на Android з'являється значок ключа та як його прибрати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Як прибрати значок ключа на Android

Іконка ключа означає, що смартфон підключений до VPN. Такий сервіс приховує реальну IP-адресу користувача та використовує адресу VPN-сервера, а також може застосовуватися для доступу до сайтів із регіональними обмеженнями.

Щоразу після активації VPN у рядку стану Android може з'являтися значок ключа. Щоб він зник, потрібно відключити активне VPN-з'єднання.

Якщо для цього використовується сторонній застосунок, наприклад Windscribe або ProtonVPN, достатньо відкрити його та натиснути кнопку вимкнення або Disconnect.

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Якщо VPN налаштовано безпосередньо через систему, потрібно відкрити "Налаштування", знайти через пошук розділ VPN і вимкнути активне з'єднання.

На деяких смартфонах Google Pixel 7 і новіших також є вбудований VPN. Для його відключення потрібно:

перейти в "Налаштування";

відкрити "Мережа й Інтернет";

обрати "VPN";

у меню вибрати "VPN від Google";

вимкнути параметр "Використовувати VPN".

Після відключення VPN значок ключа має автоматично зникнути з рядка стану.

Раніше Новини.LIVE писали, що регулярне перезавантаження смартфона може допомогти усунути дрібні збої, очистити оперативну пам'ять і зробити роботу пристрою стабільнішою. Робити це раз на тиждень корисно, хоча суворо дотримуватися такого графіка не обов'язково.

Також Новини.LIVE розповідали, що Android може зберігати застосунки в пам'яті навіть після завершення активного використання, а частина з них продовжує працювати у фоні. Прихований параметр для розробників дає змогу призупиняти такі програми та потенційно зменшувати зайве споживання заряду.