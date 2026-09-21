Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Техно Значок ключа на екрані смартфона: що він означає і як його прибрати

Значок ключа на екрані смартфона: що він означає і як його прибрати

Ua ru
21 вересня 2026 14:24
Що означає значок ключа на Android і як прибрати його з рядка стану
Іконка ключа у статус-барі смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

У рядку стану Android іноді з'являються незвичні значки, які можуть збивати з пантелику. Один із них — іконка у вигляді ключа, що вказує на активне VPN-з'єднання.

Про те, чому на Android з'являється значок ключа та як його прибрати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Реклама

Як прибрати значок ключа на Android

Іконка ключа означає, що смартфон підключений до VPN. Такий сервіс приховує реальну IP-адресу користувача та використовує адресу VPN-сервера, а також може застосовуватися для доступу до сайтів із регіональними обмеженнями.

Щоразу після активації VPN у рядку стану Android може з'являтися значок ключа. Щоб він зник, потрібно відключити активне VPN-з'єднання.

Якщо для цього використовується сторонній застосунок, наприклад Windscribe або ProtonVPN, достатньо відкрити його та натиснути кнопку вимкнення або Disconnect.

Читайте також:

Якщо VPN налаштовано безпосередньо через систему, потрібно відкрити "Налаштування", знайти через пошук розділ VPN і вимкнути активне з'єднання.

На деяких смартфонах Google Pixel 7 і новіших також є вбудований VPN. Для його відключення потрібно:

  • перейти в "Налаштування";
  • відкрити "Мережа й Інтернет";
  • обрати "VPN";
  • у меню вибрати "VPN від Google";
  • вимкнути параметр "Використовувати VPN".

Після відключення VPN значок ключа має автоматично зникнути з рядка стану.

Раніше Новини.LIVE писали, що регулярне перезавантаження смартфона може допомогти усунути дрібні збої, очистити оперативну пам'ять і зробити роботу пристрою стабільнішою. Робити це раз на тиждень корисно, хоча суворо дотримуватися такого графіка не обов'язково.

Також Новини.LIVE розповідали, що Android може зберігати застосунки в пам'яті навіть після завершення активного використання, а частина з них продовжує працювати у фоні. Прихований параметр для розробників дає змогу призупиняти такі програми та потенційно зменшувати зайве споживання заряду.

корисні поради VPN функції смартфона Android-смартфон
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації