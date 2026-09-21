Що означає значок ключа на Android і як прибрати його з рядка стану

Значок ключа на екрані смартфона: що він означає і як його прибрати
У рядку стану Android іноді з'являються незвичні значки, які можуть збивати з пантелику. Один із них — іконка у вигляді ключа, що вказує на активне VPN-з'єднання.
Про те, чому на Android з'являється значок ключа та як його прибрати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.
Як прибрати значок ключа на Android
Іконка ключа означає, що смартфон підключений до VPN. Такий сервіс приховує реальну IP-адресу користувача та використовує адресу VPN-сервера, а також може застосовуватися для доступу до сайтів із регіональними обмеженнями.
Щоразу після активації VPN у рядку стану Android може з'являтися значок ключа. Щоб він зник, потрібно відключити активне VPN-з'єднання.
Якщо для цього використовується сторонній застосунок, наприклад Windscribe або ProtonVPN, достатньо відкрити його та натиснути кнопку вимкнення або Disconnect.
Якщо VPN налаштовано безпосередньо через систему, потрібно відкрити "Налаштування", знайти через пошук розділ VPN і вимкнути активне з'єднання.
На деяких смартфонах Google Pixel 7 і новіших також є вбудований VPN. Для його відключення потрібно:
- перейти в "Налаштування";
- відкрити "Мережа й Інтернет";
- обрати "VPN";
- у меню вибрати "VPN від Google";
- вимкнути параметр "Використовувати VPN".
Після відключення VPN значок ключа має автоматично зникнути з рядка стану.
Раніше Новини.LIVE писали, що регулярне перезавантаження смартфона може допомогти усунути дрібні збої, очистити оперативну пам'ять і зробити роботу пристрою стабільнішою. Робити це раз на тиждень корисно, хоча суворо дотримуватися такого графіка не обов'язково.
Також Новини.LIVE розповідали, що Android може зберігати застосунки в пам'яті навіть після завершення активного використання, а частина з них продовжує працювати у фоні. Прихований параметр для розробників дає змогу призупиняти такі програми та потенційно зменшувати зайве споживання заряду.